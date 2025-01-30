Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden Galası Trabzon'da Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden Galası Trabzon'da Yapıldı

Temel: Sümela\'nın Şifresi Yeniden Galası Trabzon\'da Yapıldı

Trabzon'da çekilen 'Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden' filminin galası gerçekleştirildi.

30.01.2025 22:17
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Çekimlerinin bir bölümü Trabzon'da gerçekleştirilen "Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden" adlı sinema filminin galası yapıldı.

Yarın vizyona girecek filmin, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki galasına Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, bordo-mavili takımın altyapı oyuncuları ve davetliler katıldı.

Senarist Yılmaz Okumuş, AA muhabirine, dün İstanbul'da, bugün ise Trabzon'da gala yaptıklarını söyledi.

Daha önce çektikleri "Sümela'nın Şifresi Temel" ve " Moskova'nın Şifresi Temel" adlı filmlerin Avrupa'da ve Türkiye'de beğenildiğini ifade eden Okumuş, "Filmden eminiz çünkü yılların deneyiminin üstüne farklı bir şey daha katmaya çalıştık. Biraz absürt komediye de ışık tuttuk. Onun da beğenilmesi halinde filmin çok güzel bir gişeye ulaşacağını inanıyorum." dedi.

Okumuş, büyük emeklerle ortaya çıkan filmi bu geceden itibaren Trabzonlulara, Karadenizlilere ve tüm Türkiye'ye emanet ettiklerini dile getirdi.

Yapımcı ve Yönetmen Bilal Kalyoncu ise gişe başarısına göre filmin devamının gelebileceğini, en az birincisi ve ikincisi kadar iyi film yaptıklarını vurguladı.

Gösterim öncesi sahneye çıkan filmin başrol oyuncusu Alper Kul da Trabzonlu bir ailenin çocuğu olduğunu, yaz tatillerinde yaşadığı güzel anıları halen hatırladığını söyledi.

Karadeniz için önemli değerli bir kahraman olan Temel rolünü oynamaktan gurur duyduğunu belirten Kul, 12 yıl sonra tekrar bir araya geldiklerini ve samimi bir filmin ortaya çıktığını ifade etti.

Trabzonlu oyuncu Adem Yılmaz ise şunları kaydetti:

"Bu akşam benim için çok özel çünkü babam, ablam ve kuzenlerim burada. Burada yerel kanallarda zamanında bir şeyler yapmaya çalıştık ama zaman içinde daha güzel projelerde yer aldık. Yapımcıma ve yönetmenime teşekkür ediyorum. Alper Kul ile başrolü paylaştık. Çok sıcak ve güzel bir film oldu, dün akşam İstanbul'da galamızı yaptık, biz çok sevdik, umarım siz de seversiniz."

Temel'in, çok sevdiği Fadime ile evlenmesinin önündeki engelleri aşmak için verdiği mücadelenin konu edildiği filmin çekimleri Trabzon, İstanbul ve Batum'da gerçekleştirildi.

Filmde, Alper Kul, Salih Kalyon, Öykü Gürman, Gürkan Uygun, Şinasi Yurtsever, Ömer Naci Boz, Adem Yılmaz ve Şükrü Üçüncü de rol alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden Galası Trabzon'da Yapıldı - Son Dakika

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