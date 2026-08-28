Terzibaba Günü'nde Dualar - Son Dakika
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Terzibaba Günü'nde Dualar

Terzibaba Günü\'nde Dualar
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Erzincan'da Terzibaba Günü etkinlikleri dualarla kutlandı. Vatandaşlar, cami ve türbede toplandı.

Erzincan'ın manevi şahsiyetlerinden Terzibaba, dualarla yad edildi.

Kentte çeşitli etkinliklerin düzenlendiği "Terzibaba Günü" programı dolayısıyla vatandaşlar, Terzibaba Külliyesi'nde sabah namazında bir araya geldi.

Camide namaz kılınıp Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra katılımcılar, Terzibaba Türbesi'nde bir araya gelerek dua etti.

Program kapsamında Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, kamu kurumlarının müdürleri ile STK ve siyasi parti temsilcileri, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kurulan "Terzi Sofrası"nda vatandaşlarla buluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Terzibaba Günü'nde Dualar - Son Dakika

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