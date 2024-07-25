TİKA ve AMEXCID Tarım Sektörü İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

TİKA ve AMEXCID Tarım Sektörü İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

Meksika'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Meksika Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı (AMEXCİD) arasında tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İmza töreninde, TİKA'nın bölgede gerçekleştirdiği kalkınma projeleri ve AMEXCID'in Sembrando Vida programı övgüyle bahsedildi.

25.07.2024 06:36
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Meksika'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Meksika Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı (AMEXCİD) arasında, tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA 4. Üst Düzey Kalkınma İşbirliği Ağı Toplantısı Meksika Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirildi.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli başkanlığındaki Türkiye heyeti toplantıda, Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ ve TİKA Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin tarafından temsil edildi.

İki gün süren toplantılarda, MIKTA kalkınma işbirliği ajanslarının temsilcileri, 2030 gündemini, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasını ve üye ülkelerin kalkınması için uluslararası işbirliği imkanlarını ele aldı.

Törende konuşan Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, Meksika'nın, Orta Amerika için finansman ve işbirliği imkanlarını harekete geçirmeye, göçün yapısal nedenlerini ele almaya ve üretken projeler geliştirmeye istekli olduğunu belirtti.

MIKTA toplantısının sona ermesinin ardından TİKA ve AMEXCID arasında, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Küba'da tarım sektörünün güçlendirilmesi amacıyla "Sembrando Vida" programı için mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye'ye övgü

AMEXCID İcra Direktörü Gloria Sandoval Salas, imza törenindeki konuşmasında, "Kardeş ülke Türkiye, TİKA vasıtasıyla bölgede gerçekleştirdiği kalkınma projeleriyle önemli bir aktör haline geldi." ifadesini kullandı.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Uğur Tanyeli ise anlaşmanın taraflar arasındaki ilişkileri güçlendireceğini, TİKA ile AMEXCID arasında kurulan ortaklık bağlarının bölgesel somut kalkınma projelerine dönüşmesinin, iki ülke adına da önemli bir adım olduğunu söyledi.

Sembrando Vida programı kapsamında TİKA'nın destek olacağı tarımsal kalkınma işbirliği programlarının önemine değinen Tanyeli, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması noktasında TİKA'nın önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Türkiye'nin Meksiko Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ da TİKA'nın bölgede ve dünyada önemli kalkınma projeleri gerçekleştirdiğini, AMEXCID'in de Sembrando Vida ile Orta Amerika'da başarılı bir kalkınma modeli ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Tarım, Dış Politika, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TİKA ve AMEXCID Tarım Sektörü İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı - Son Dakika

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