Tokalı Kilisesi'nde Restorasyon Çalışmaları - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tokalı Kilisesi'nde Restorasyon Çalışmaları

Kapadokya'nın önemli yapılarından Tokalı Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

06.11.2024 23:48
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Tokalı Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan, Tokalı Kilisesi'nde restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ediyor.

Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan, 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın başına tarihlendirilen Tokalı Kilisesi'nde duvar resimlerindeki zayıf boyaların sağlamlaştırılması yapılırken, boşluk oluşan kayaçlarda da sağlamlaştırılma işlemi yapılıyor.

Kilise içerisindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar, "Kilise 1985 yılında UNESCO Dünya Kültürel Miras listesine girmiş bir alan. Bu kilise ayrıca bölgede kaya oyma kiliselerden de bir tanesi. Kilisede Hazreti İsa'nın hayatı ve İncil'den sahneler bulunuyor. Kiliseyi önemli kılan hususlardan bir tanesi de burada mavi renkli olan Lapis Lazuli taşının kullanılmış olması. Bu taş döneminde Afganistan'dan ithal ederek getirilmiş bir taş. Dönem dönem genişlemiş bir kilise. 2011 yılından bu yana Nevşehir Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında, İtalya'nın Tuscia Üniversitesi'nden bilimsel heyet ve Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvar Müdürlüğündeki uzmanlarca burada restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda uzman ekip tarafından zayıf boyaların sağlamlaştırılması ve boya tabakalarındaki tozuma işlemi yapılırken, boşluk oluşan kayaçlarda da doğal bir şekilde sağlamlaştırılma yapılmakta" dedi.

Kilisenin kuzey cephesinde yapılan çalışmaların tamamlandığını söyleyen Maskar, şu anda çalışmaların güney duvarında devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tokalı Kilisesi'nde Restorasyon Çalışmaları - Son Dakika

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