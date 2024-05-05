Tokyo\'da Çocuklar Günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Kültür Sanat

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "5 Mayıs Kodomo no Hi" (Çocuklar Günü) kutlandı.

Her yıl "Altın Hafta" tatil periyodunun son günü 5 Mayıs'ta kutlanan "Çocuklar Günü" renkli görüntülere sahne oldu.

"Çocuklar Günü" dolayısıyla ev, okul, park ve alışveriş noktaları renk renk "Koi Nobori" (sazan balığı flamaları) ile süslendi.

Çocuklar, "origami" kağıt katlama sanatıyla Japon geleneksel samuraylarının "kabuto" kasklarını yaptı.

Hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla çok sayıda aile, çocuklarıyla birlikte oyun ve eğlence alanlarını doldurdu.

Cesaret sembolü

"Koi Nobori" dekorları, sazanların akıntıya karşı yüzme yeteneklerini temsilen Japon kültüründe cesareti sembolize ediyor.

Her yıl 5 Mayıs, Japonya'da "çocukların sağlıkla büyümesi ve annelerine şükran" amacıyla yaygın şekilde kutlanıyor.

Japonya'da 29 Nisan-5 Mayıs'ı kapsayan ve sıralı tatil günlerini içeren dönem "Altın Hafta" olarak tanımlanıyor.

Ülkede 29 Nisan İmparator Şova, 3 Mayıs Anayasa Günü, 4 Mayıs Yeşillik Günü, 5 Mayıs Çocuklar Günü olarak kutlanıyor.