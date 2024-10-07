Tokyo'da 'Güncel Fermanlar' Sergisi Açıldı

Kültür Sanat

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo Türk Kültür Merkezi'nde, Türk sanatçıların "Güncel Fermanlar" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Türkiye ve Japonya, ikili diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kültürel faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda başkent Tokyo'da "Güncel Fermanlar" isimli çağdaş sanat sergisi, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in katılımıyla açıldı.

YEE Tokyo'da açılan ve "Türkiye'nin çağdaş sanatının Japonlara tanıtılmasını" hedefleyen sergi, çok sayıda sanatseveri buluşturdu. Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliğini modern bir yorumla ele alan sergi, geleneksel ve modern sanat arasındaki etkileşimi yansıtıyor.

"Ferman" kavramının yeniden yorumlandığı sergide, ziyaretçiler, Türk kültüründeki farklı bakış açılarına yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Küratörlüğünü Hülya Yazıcı ve Erhan Lanpir'in yaptığı sergide, 15'ten fazla Türk sanatçının eseri yer alıyor. "Güncel Fermanlar" sergisi, YEE Tokyo'da, 28 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.