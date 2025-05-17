Tortum ve Uzundere'de Foto Safari Yarışması Başladı

Erzurum'un Tortum ve Uzundere ilçelerinde düzenlenen "Kadrajımdan Tortum ve Uzundere'de Bahar" konulu foto safari yarışması başladı.

Uzundere Kaymakamlığı, Uzundere Belediyesi, Tortum Kaymakamlığı, Tortum Belediyesi ve Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu tarafından düzenlenen yarışmaya, 60'a yakın fotoğraf tutkunu katılım gösterdi.

Doğa fotoğrafçıları, iki gün boyunca Tortum Şelalesi ve Uzundere ilçesindeki farklı alanlarda çekimler yaparak dereceye girmek için yarışacak.

Kazananlara para ödülü takdim edilecek.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, etkinliği Erzurum'un tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlendiklerini söyledi.

Evliya Çelebi'nin 400 yıl önce bu vadileri İrem Bağları'na benzettiğini aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Bizler de bu bereketli vadilerin bahar coşkusunu fotoğrafçılarımızın gözünden kadraja almaları için böyle güzel bir etkinlik düzenledik. Türkiye'nin en büyük şelalelerinden olan Tortum Şelalesi'ni, Tortum ve Uzundere ilçelerimizdeki bahar manzaralarını, köy yaşamına ait manzaraları bugün ve yarın yaklaşık 60'a yakın fotoğrafçımız fotoğraflayacak ve izleyenlerin beğenisine sunacak. Ödüllü bir yarışma. İnşallah bizler de Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti olması hasebiyle tanıtımına bu etkinlik vesilesiyle katkı sağlarız."

Bölgedeki güzellikleri tekrar keşfetmek için yarışmaya İstanbul'dan katıldığını anlatan fotoğraf sanatçısı Mikail Toptaş da Tortum ve Uzundere'nin jeoloji ve yaban yaşamı açısından çok değerli olduğunu kaydetti.

Hobi olarak yaban hayatını takip ettiğini belirten Toptaş, "Hem gözlem yapıp hem eski arkadaşlarla hem de sahadaki çalışan arkadaşlarla olmak çok mutluluk verici. İki gün sonunda da fotoğraflarla artık çalışmalarımızı sergilemiş olacağız. Muhteşem manzara. Baharın gelmesi, karların erimesiyle ve yağmurlarla hem Tortum Gölü hem bunları besleyen dereler ve şelale coştu. Burada bulunmak, sesini dinlemek ayrı tat. Terapi gibi geliyor." diye konuştu.