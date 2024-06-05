Trabzon'da 1. Koro Festivali düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da 1. Koro Festivali düzenlenecek

Trabzon\'da 1. Koro Festivali düzenlenecek

Trabzon'da, 11-12 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 'Trabzon 1. Koro Festivali'nde yüzlerce çocuk, genç ve yetişkin performans sergileyecek. Kültür Sanat Destek Programı tarafından desteklenen Avrupa Birliği projesi kapsamında gerçekleştirilen festivalde, Trabzon'daki müzik eğitmenleri bir araya gelerek eğitimlerini tamamladı. Festivalde yer alacak korolar, ödüllendirilecek ve festival, Trabzon Müzik Öğretmenleri Korosu'nun konseri ve ödül töreni ile sona erecek.

05.06.2024 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, 11-12 Haziran'da "Trabzon 1. Koro Festivali" organize edilecek.

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek festivalde sahne alacak korolarda yüzlerce çocuk, genç ve yetişkin performans sergileyecek.

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı tarafından desteklenen "Kur-Yönet-Paylaş" isimli Avrupa Birliği projesi kapsamında Trabzon'da yaşayan ve beraber başarma motivasyonu yüksek müzik eğitmenleriyle bir dizi eğitimler gerçekleştirildi.

Proje koordinatörü Dr. Yiğit Can Eyüboğlu ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Burcu Kalkanoğlu'nun yanı sıra Türkiye'nin önemli koro şeflelerinden Prof. Ahter Destan, Dr. Atilla Çağdaş Değer, Çiğdem Aytepe, Dr. Mete Gökçe ve uzman müzikolog Ersin Antep ile bir araya gelen Trabzon'daki müzik eğitmenleri, proje kapsamındaki eğitimlerini tamamladı.

Hazırlıkları Ekim 2023'te başlayan festivalde yer alacak korolar, öne çıkan özellikleriyle ödüllendirilecek.

Festivalin değerlendirme kurulunda, Türkiye'deki festivallerin kurucusu olarak görülen koro şefi Prof. Mustafa Apaydın başkanlığında akademisyen ve müzik eğitimcisi Doç. Dr. Zühal Dinç Altun, Trabzon'daki koro yaşamına önemli katkılar sunmuş akademisyen ve koro şefi Özlem Aydın, Kur-Yönet-Paylaş proje koordinatörü ve proje yürütücüsü yer alacak.

6 oturumda, 24 koronun sahne alacağı festival, Kur-Yönet-Paylaş bünyesinde eğitimini başarıyla tamamlayan müzik öğretmenlerinden oluşan Trabzon Müzik Öğretmenleri Korosu'nun konseri ve ödül töreni ile sona erecek.

Festival bilgilerine, "www.trabzonkorofestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Trabzon, Çocuk, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da 1. Koro Festivali düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
11:47 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye’yi mi getirildi CHP’li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
10:02 İsrail’in Demir Kubbe’si paramparça Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı İsrail'in Demir Kubbe'si paramparça! Hizbullah, kamikaze drone ile yapılan saldırının görüntülerini paylaştı
22:15 Bakan Tunç’tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir Bakan Tunç'tan AYM çıkışı: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri'nden kaynaklanan atamalar geçersiz değildir
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:44 Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü
13:34 İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir İletişim Başkanlığı: Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın görevinden affını istediği iddiası doğru değildir
12:59 Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: ’Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı’ Modacı Kemal Doğulu hakim karşısında: 'Eski menajerim yüzünden tefeciler kafama silah dayadı'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 14:32:00. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da 1. Koro Festivali düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement