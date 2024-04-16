Trabzon\'da 10. Karadeniz\'in Renkleri karma resim sergisi düzenlendi

Trabzon'da, 3 ilden 52 sanatçının eserlerinin yer aldığı "10. Karadeniz'in Renkleri" adlı karma resim sergisi düzenlendi.
48. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde organize edilen serginin açılışına, Vali Aziz Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve davetliler katıldı.
Vali Yıldırım, ilgililerden sergideki eserlerle ilgili bilgi aldı. Trabzon, Ordu ve Giresun'dan 52 sanatçının çalışmasının yer aldığı sergi, 22 Nisan'a kadar gezilebilecek.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, turizmin insanları farklı coğrafyalara götürerek kültürel etkileşimi artıran, yerel ekonomiyi canlandıran ve dostluk bağlarını güçlendiren bir unsur olduğunu söyledi.
Erdoğan, tarihi, doğası, kültürel zenginlikleri ve girişimci insanıyla her alanda olduğu gibi turizmde de önemli bir kent olan Trabzon'u geçen yıl 1 milyon 319 bin 299 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.
Yabancı turist konaklama sayısının geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 51 artarak 706 bin 532 kişiye ulaştığını vurgulayan Erdoğan, "2023'te Trabzon'a en çok Suudi Arabistan'dan 286 bin 465 ziyaretçi gelmiş olup, bu sıralamayı Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt takip etmiştir." dedi.
Erdoğan, 2023 Aralık'ta alınan kararla Körfez ülkelerinden Türkiye'ye yapılacak turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti sağlandığını anımsatarak, dolayısıyla bu sezon Trabzon'un destinasyon merkezlerini ziyaret eden ve konaklayan kişi sayısında önemli artış beklediklerini ifade etti.
İlgili paydaşlarla "12 ay turizm, her mevsim turizm" sloganıyla kentin tanıtımı için çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:
"Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 2023'te Trabzon'da ilki gerçekleştirilen Sümela Kültür Yolu Festivali ile şehrin 30 farklı noktasında 9 gün boyunca süren kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlendi. Trabzon Kültür Yolu Festivali, şehrin tarihi, kültürel ve sanatsal kimliğini uluslararası platformda tanıtarak şehrin marka değerini ön plana çıkarmıştır. Bu yıl ikincisi düzenlenecek festival, 22-30 Haziran tarihinde gerçekleşecektir."
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