Trabzon'da düzenlenen şiir yarışmasını Bartın Üniversitesi öğrencisi kazandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da düzenlenen şiir yarışmasını Bartın Üniversitesi öğrencisi kazandı

Trabzon\'da düzenlenen şiir yarışmasını Bartın Üniversitesi öğrencisi kazandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Filistin'deki olaylara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen şiir yarışmasında Bartın Üniversitesi öğrencisi Murat Yümlü birinci oldu. Yarışmaya 50 üniversiteden 70 kişi katıldı ve ödül töreni Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yarışmada ikinciliği Uludağ Üniversitesi öğrencisi Hala Nabil Badran, üçüncülüğü ise Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Gerdane Akkuş elde etti. Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, Filistin'deki olaylara dikkat çekerek toplumların duyarlılığının artacağını belirtti.

28.05.2024 18:15
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Trabzon'da düzenlenen, "All Children Are Innocent-Tüm Çocuklar Masumdur" adlı şiir yarışmasını Bartın Üniversitesinden Murat Yümlü kazandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünce Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla organize edilen ve 50 üniversiteden 70 kişinin katıldığı İngilizce şiir yarışmasının sonuçları, Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki törende açıklandı.

Bartın Üniversitesinden Murat Yümlü'nün "A Requiem For Humanity" adlı şiiriyle birinci olduğu yarışmada, Uludağ Üniversitesinden Hala Nabil Badran "Gaza" adlı eseriyle ikinciliği, Hacettepe Üniversitesinden Gerdane Akkuş ise "Forgive Us, My Gazan Child" adlı şiiriyle üçüncülüğü elde etti.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, Filistin'de insanların katledildiğini ve dünyanın buna seyirci kaldığını söyledi.

Toplumların konuya duyarlılığının bu tür programlarla artacağına işaret eden Yalçınkaya, "İnşallah dünyamız Gazze'deki olaylar gibi hadiselerle bir daha yüz yüze kalmaz." dedi.

Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Naci Kayaoğlu ise edebiyatın gücünü kullanarak evrensel boyutta mesaj vermek istediklerini vurguladı.

Ulusal çapta üniversite öğrencileri ve akademisyenlere açık yarışma düzenlediklerini anlatan Kayaoğlu, "Biz, 'Bütün çocuklar masumdur' sloganıyla yola çıktık. Acıları paylaşma adına Gazze'deki çocukları gündem yaptık. Klasik eğitim öğretimin dışında günümüzün problemlerine karşı duyarsız kalamazdık. Tarihe bir not düşmek istedik." diye konuştu.

Kayaoğlu, eserleri ödüle layık görülen yarışmacıların çeşitli nedenlerle törene katılamadığını dile getirerek, "Yarışmaya gönderilen şiirleri bir kitap haline dönüştüreceğiz. İngilizce yayınlanacağı için de bütün dünyaya bir mesaj vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Filistin'de öldürülen çocukların ekrana yansıtılan isimlerini okudu.

Program, son sınıf öğrencilerinin drama gösterisiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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