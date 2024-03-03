Trabzon\'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan \'Marah\' adlı kısa film galası yapıldı

Trabzon'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyelerince hazırlanan "Marah" adlı kısa filmin galası gerçekleştirildi.
Trabzonlu sanatçı Seymen Aydın'dan oyunculuk, senaryo ve film yapımına yönelik eğitim alan gençler, Filistin'de yaşanan insanlık dramında ailesini kaybeden Marah'ın hikayesini anlatan 9 dakikalık kısa film hazırladı.
Hazan İlkay Topçu'nun yazıp yönettiği filmin genel sanat yönetmenliğini Seymen Aydın yaptı.
Filmin Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gala gösterimine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, üniversite eğitimi sırasında sinema ve spor kulüplerine üye olarak müzikle de ilgilendiğini söyledi.
Şen, Filistin ve Gazze'deki zulmün son bulması için çalıştıklarını dile getirdi.
İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise sanatçı Seymen Aydın'ın gençlere ağabeylik yaparak senaryonun hayata geçmesini sağladığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
"Derdimiz insanların daha adil, daha yaşanabilir bir dünyada olması"
Seymen Aydın, "Marah" filminin hazırlanma süreci hakkında bilgi vererek, "Derdimiz aslında biraz sinema sektöründeki gençlere yol göstererek, onları bilinçlendirmek ve sektörün milli kimlik kazanmasına yardımcı olmak." dedi.
Merkezde gençlere yönelik kurslara karar verdiğinde çok sayıda liseyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldiğini anlatan Aydın, "Gençlerimiz çok çaba sarf etti, bir film tasarlamak çok zor. 3 ay gibi kısa sürede hem eğitim verdik hem de sahaya indik. Biz sanatçılar duygusal insanlarız. Malzememiz insan. Derdimiz insanların daha adil, daha yaşanabilir bir dünyada olması." diye konuştu.
Aydın, bir anne hikayesini içeren filmin çekimleri sırasında annesinin vefat ettiğini de kaydederek, "Bunun hüznünü de yaşıyorum. Bu adaletsizliğe, bu zulme, aile ve anne sevgisini işleyen filmimizle 'Dur.' demek istedik." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından müzik dinletisi sunularak, "Marah" adlı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.
Şen ve beraberindeki katılımcılar, "Filistin" temalı fotoğraf sergisini de gezdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi üyeleri tarafından hazırlanan 'Marah' adlı kısa film galası yapıldı - Son Dakika
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