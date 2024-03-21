Trabzon\'da Türkiye-Japonya Teknik İşbirliği Müzecilik Deneyimlerinin Paylaşılması Konulu Panel Düzenlendi

Trabzon'da, "Türkiye- Japonya Teknik İşbirliği Müzecilik Deneyimlerinin Paylaşılması" konulu panel organize edildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki panele, Vali Aziz Yıldırım, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe, JICA Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Vali Yıldırım, Türkiye-Japonya ilişkilerine değinerek, "Japonlarla olan münasebetlerimiz çok güçlü ve sıcak ilişkiler üzerine kuruludur. Aramızdaki mesafeler gönüllerimizde yok. Japonya sanki kapı komşumuz gibi." ifadelerini kullandı.
KTÜ tarafından gerçekleştirilen, Japonya ile Türkiye'nin kültürel ve teknik iş birliğini ele alan panelde olmaktan şehir adına mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:
"Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Anadolu toprakları sanat tarihi açısından bir açık hava müzesi hüviyetindedir. Geleceği inşa etme ve ortak kültürel kimlikle toplum bilincini perçinlemek üzere geçmişin aydınlatılması ve sonraki nesillere aktarılması bakımından müzeciliğin önemi aşikardır. Bu itibarla, disiplinlerin birlikte çalışması ve birbirine katkı sunmaları bir gerekliliktir. Kültürler arası iletişim bağlamında müzecilik ve arkeoloji alanında çalışmış Türk ve Japon kültürü uzmanlarının fikir alışverişlerinin burada paylaşılması her iki ülke açısından da çok verimli olacaktır."
Yıldırım, panelin Trabzon'da yapılmasının önemi hakkında da şunları kaydetti:
"Şehrimiz köklü bir tarihe sahip, geçmişten aldığı güçle geleceğine yön veren bir şehirdir. Özellikle müzecilik ve arkeoloji alanında yapılacak çalışmalar hem şehrimizin bu anlamda hangi konumda olduğunu bizlere gösterecek hem de geleceğe dair yapabileceğimiz bu türden çalışmalara ışık tutacaktır. Bu bağlamda KTÜ'ye, yine üniversitemizin arkeoloji bölümüne, alanında uzman Japon araştırmacılarımıza bu kıymetli çalışmada bir araya geldikleri için teşekkür ediyor, panel verilerinin şehrimize ve her iki ülkemize de hayırlı olmasını diliyorum."
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