Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Başlıyor

Trabzon\'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Başlıyor

Trabzon'da düzenlenecek olan 24. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Akçaabat Belediyesi tarafından iki oyunun tiyatro severlerle buluşacağı duyuruldu. Festivalde, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun 'Kral Üşümesin' adlı oyunu 4-5 Mayıs'ta, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 'Otobüs Durağında Üç Bencil' adlı çocuk oyunu ise 8 Mayıs'ta sahnelenecek. Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kültür sanat etkinliklerinde her kesime hitap eden ve devamlılığı olan faaliyetler yapmaya özen gösterdiklerini belirtti.

26.04.2024 12:07
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Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında iki oyunun Akçaabat'taki tiyatro severlerle buluşacağı bildirildi.

Akçaabat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde 2-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında, Kayseri Devlet Tiyatrosu'nun "Kral Üşümesin" adlı oyunu 4-5 Mayıs'ta saat 20.00'de Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Otobüs Durağında Üç Bencil" adlı çocuk oyunu da 8 Mayıs'ta aynı yerde 11.00 ve 15.00 saatlerinde küçük izleyicilerle buluşacak.

Organizasyonda emeği geçenleri kutlayan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kültür sanat etkinliklerini gerçekleştirirken her kesime hitap eden ve devamlılığı olan faaliyetler yapmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Başlıyor - Son Dakika

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