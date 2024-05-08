Trabzon\'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali devam ediyor

Kültür Sanat

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin yedinci gününde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda sihirli şapkalar atölyesi düzenlendi.

Dün gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak tasarladıkları şapkalarla eğlenceli zaman geçirdi.

Şapka atölyesinden sorumlu Ankara Devlet Tiyatrosu personeli Salime Kaleli, AA muhabirine, çocukların hayal gücünü serbest bıraktıkları bir workshop (atölye) yaptıklarını söyledi.

Çocukların şapkaları tek başlarına yaptıklarını belirten Kaleli, "Etkinliğimiz tahmini bir saat sürüyor ve çocukların hayal gücüne bağlı gelişen bir şapka oluyor. Süsleri hazırlıyoruz, masalarımıza süsleri koyuyoruz ve onlar istedikleri gibi süslüyorlar. Hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Çocuklar kendi başlarına yaptıkları için daha çok keyif alıyorlar." dedi.

Erdoğdu İlkokulu öğretmeni Tolga Zengin ise öğrencileriyle beraber sosyal etkinliklere katıldıklarını ifade etti.

Kentte 2 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında bugün, Azerbaycan Devlet Pandomim Tiyatrosu "Mankurt", İzmir Devlet Tiyatrosu "Otobüs Durağında Üç Bencil", Adana Devlet Tiyatrosu "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", İstanbul Devlet Tiyatrosu ise "Tamamen Doluyuz" adlı oyunları sahneleyecek.