Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Atölye Çalışmaları Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Atölye Çalışmaları Düzenlendi

Trabzon\'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali\'nde Atölye Çalışmaları Düzenlendi

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü organize edilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında atölye çalışmaları düzenlendi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festival, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'ndaki Karagöz Hacivat Yapım Atölyesi ile devam etti. Atölyede, Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı Durmuş Benli ve ekip arkadaşları, Yeşiltepe İlkokulu öğrencilerine Hacivat ve Karagöz tasvirleri yaptırdı, oyunu anlattı. Öğrencilerin, Hacivat ve Karagöz karakterlerini seslendirmesine yardımcı olan Benli, tefin kullanımını da gösterdi. Festival kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmalarıyla çocuklara geleneksel Türk tiyatrosu sevdirilmeye çalışıldı.

09.05.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da bu yıl 24'üncüsü organize edilen "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali" kapsamında atölye çalışmaları düzenlendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen festival, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'ndaki "Karagöz Hacivat Yapım Atölyesi" ile devam etti.

Atölyede, Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı Durmuş Benli ve ekip arkadaşları, Yeşiltepe İlkokulu öğrencilerine "Hacivat" ve "Karagöz" tasvirleri yaptırdı, oyunu anlattı.

Öğrencilerin, Hacivat ve Karagöz karakterlerini seslendirmesine yardımcı olan Benli, tefin kullanımını da gösterdi.

Durmuş Benli, AA muhabirine, Karagöz ve Hacivat'ın geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez ikilisi olduğunu söyledi.

Benli, bu sanatı hem icra edip hem de gelecek nesillere sevdirme çabasında olduğunu belirterek, "Sanatın devamını sağlamak gibi bir çabam var. Sanırım başarılı da oluyoruz." dedi.

Çocukların Karagöz ve Hacivat'ı sevdiğine işaret eden Benli, "Bunun geri dönüşlerini anne ve babalardan çok alıyoruz. Çocuklar telefon ve tabletlerinde yani dijitalde bile Hacivat ile Karagöz'ü arıyorlar. Bu da bizi çok sevindiriyor çünkü çabamız yerine ulaşmış oluyor." diye konuştu.

Türkiye'de festivallerin bu yıl nitelik ve nicelik açısından yoğun geçtiğine işaret eden Benli, festivalde emeği geçenleri kutladı.

Etkinlikler kapsamında, sanatçı Yeşim Alıç tarafından "Görünmeyenden Görünene: Öyküsel Beden" adlı atölye çalışması da gerçekleştirildi.

Kentte 2 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta sona erecek festivalin bugünkü etkinlikleri, Azerbaycan Devlet Pandomim Tiyatrosu'nun "Mankurt" ve Van Devlet Tiyatrosu'nun "Şifreli Köpek" adlı çocuk oyunu ile tamamlanacak.

Kaynak: AA

Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Devlet Tiyatroları, Azerbaycan, Karadeniz, Trabzon, Çocuk, Van, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Atölye Çalışmaları Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:58:15. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde Atölye Çalışmaları Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement