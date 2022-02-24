Trabzon Devlet Tiyatrosu "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunu sahneleyecek - Son Dakika
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Trabzon Devlet Tiyatrosu "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunu sahneleyecek

24.02.2022 17:39
Trabzon Devlet Tiyatrosu "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunu sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunu bu hafta da sahneleyecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyunu bu hafta da sahneleyecek.

Matei Visniec'in yazdığı, çevirisini Ahmet Güngören ve rejisörlüğünü Murat Çidamlı'nın yaptığı tek perdelik oyunda, karakterlerden Nicolo'yu Muhammet Aymaz, Filippo'yu Ercan Kılıçarslan, Peppino'yu Ceyhun Gen ve yaşlı palyaçoyu Ahmet Birkan Şentürk canlandırıyor.

Dekor tasarımı Emre Sati, kostüm tasarımı Gökçe Şener, ışık tasarımı Nihat Bahar, müziği Salih Kerem Memişoğlu'na ait olan oyunun koreograflığını İçim Ağlamaz, yönetmen yardımcılığını Ercan Kılıçarslan, reji asistanlığını da Gülendam Rümeysa Sağlam ile Erkan Akçelik üstleniyor.

Oyunda, üç eski palyaço ve dost Nicolo, Filippo ve Peppino'nun "Yaşlı bir palyaço aranıyor" ilanını görüp seçmelerde karşılaşması sonrasında yaşananlar anlatılıyor.

Oyun, bugün ve yarın saat 20.00'de, 26 Şubat Cumartesi de 15.00 ile 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan, AA muhabirine, absürt tiyatronun en iyi örneklerinden biri olan "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor"un sanatseverlerden beğeni aldığını söyledi.

Oyunun Trabzon dışında başka illerde de sahnelendiğini belirten Karahasan, "Oyunumuz turnelerde kapalı gişe oynandı. Haluk Ongan Sahnemizde de hala kapalı gişe oynayan oyunumuz, mart sonuna kadar hem Trabzon'umuz hem de çeşitli illerimizde turne yaparak tiyatroseverlerle buluşacak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Devlet Tiyatrosu 'Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor' adlı oyunu sahneleyecek - Son Dakika


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