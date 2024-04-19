Kültür Sanat

Trabzon'un yöresel ürünleri başkente taşınacak

ANKARA - Trabzon'un yöresel ve kültürel ürünleri Başkent Millet Bahçesinde vatandaşlar ile buluşacak.

Başkent Millet Bahçesi, 25 ve 28 Nisan tarihleri arasında Trabzon Tanıtım Günlerine ev sahipliği yapacak. Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu koordinesinde düzenlenecek tanıtım günlerinde, kemençe şovu yapılacak.

Tanıtım günleri hakkında basın toplantısı düzenleyen Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Hacıfazlıoğlu, "Bu tür etkinlikler şehirlerimizin doğal ve kültürel değerlerinin, turizm ve ticaret potansiyellerinin tanıtılması içinde çok önemli. Trabzon'umuz; yemyeşil ormanlarıyla, başı dumanlı dağları ve yaylalarıyla, eşsiz gölleriyle, coşkun dereleriyle, Karadeniz'iyle, hamsisiyle, kemençesiyle adeta cennetten bir köşedir" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Türkiye'de en yaşanabilir şehirler arasında 10'uncu olduğunu belirten Hacıfazlıoğlu, "2023 yılında yaklaşık 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Doğu Karadeniz illeri arasında en fazla ihracat yapan şehir oldu. Ticaret faaliyetleri sürekli büyüyen bir şehir" dedi.

Trabzon tanıtım günleri ile şehri daha iyi tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Hacıfazlıoğlu, "Trabzon'un iktisadi kalkınması ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak, doğal, kültürel ve sanatsal varlıklarının tanıtılması ve korunmasını sağlamak adına çalışmalarımızı asla kesmeyeceğiz aksine arttırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Tanıtım günlerinin açılışında çok sayıda bürokratında olacağını işaret eden Hacıfazlıoğlu, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimiz, ziyaretçilerimiz Trabzon'umuzun yöresel yemekleri ve ürünlerinin sergileneceği fuar alanıyla, yöresel sanatçılarımızla, kemençe ve horon eşliğinde doya doya 4 gün geçirecekler. Gurbette olan hemşerilerimize, Trabzon sevdalılarına memleket havasını bir nebzede olsa hissettirmek istiyoruz."

Tanıtım günlerinde birçok faaliyetin de gerçekleştirileceğini aktaran Hacıfazlıoğlu, "Yöresel yemeklerimiz, el sanatlarımız, kıyafetlerimiz, horonumuz ve kemençemizin de eşlik edeceği bu güzel günlerimize tüm halkımızın davetli olduğunu da duyurmak istiyorum. Bu düşüncelerle Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu adına bizleri yalnız bırakmayan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğimizin şimdiden neşe içerisinde geçmesini temenni ediyorum" açıklamasında bulundu.