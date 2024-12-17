Dezenformasyona Dikkat Çeken Kısa Film Galası - Son Dakika
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Kültür Sanat

Dezenformasyona Dikkat Çeken Kısa Film Galası

Dezenformasyona Dikkat Çeken Kısa Film Galası

Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi Drama Kulübünde eğitim alan gençlerin hazırladığı dezenformasyon temalı "1+1=1000: Her Görünen Hakikat Değildir" adlı kısa filmin galası yapıldı.

17.12.2024 22:48
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Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi Drama Kulübünde eğitim alan gençlerin hazırladığı dezenformasyon temalı "1+1=1000: Her Görünen Hakikat Değildir" adlı kısa filmin galası yapıldı.

Trabzon Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde dezenformasyona dikkat çekmek amacıyla gençlere eğitimler verildi.

Trabzonlu sanatçı Seymen Aydın tarafından oyunculuk, senaryo ve film yapımına yönelik eğitimlerin ardından gençler tarafından çekilen "1+1=1000: Her Görünen Hakikat Değildir" filminin galası kentte bir sinema salonunda gerçekleşti.

Galaya katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, dezenformasyonla mücadele kapsamında taşrada özellikle dezenformasyona maruz kalan gençleri bilinçlendirmek adına paydaş kurumlarla bir proje yaptıklarını belirterek, "İletişim Başkanlığımızdan gelen uzman arkadaşlarımız dezenformasyonla ilgili eğitim verdi. 70 kişilik kadroluk ekibimiz ortaokul, lise, üniversite ve gençlik merkezlerinde bu eğitimlere devam ediyor. Bu proje kapsamında bir kısa film çalışması oldu. Çok güzel bir proje olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da daha önce gençlerin Filistin'le alakalı güzel bir kısa film yaptığını hatırlatarak, dezenformasyonla ilgili eğitimlerin ardından dezenformasyona dikkat çekmek amacıyla çekilen kısa filmin çok güzel bir çalışma olduğunun altını çizdi.

Dezenformasyonun günümüzde her alanda çok üst seviyede kullanıldığına dikkat çeken Arıcıoğlu, "Dolayısıyla bunun önüne geçmek lazım. Gençleri bilinçlendirmek gerekiyor. Böyle bir farkındalık oluşturma adına bu film gerçekleşti. Umarım verimli olur, gençlerimize katkısı olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

Filmin Genel Sanat Yönetmeni Seymen Aydın da Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezinde gençlere temel oyunculuk, yaratıcı drama yöntemiyle senaryo yazma ve film yapımına giriş dersleri verdiklerini söyledi.

İlk olarak dünyanın gözü önünde olan soykırıma Gazze katliamına dikkati çekmek için film yaptıklarına değinen Aydın, "İkinci bir film olarak yine çağımızın küresel bir sorunu olan dezenformasyon temalı bir film yaptık. Çok mutluyum, çok gururluyum. Trabzon genciyle çağımızın 2 sorununa değinerek çağımızın materyalleriyle, sinemayla anlattık. Çağımızın en büyük sorunu dezenformasyon. Mizah diliyle dikkat çekmeye çalıştık. Umarım karşılığını bulur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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