Trabzonlu Hacı Emin Seven, 67 yıldır kaymaklı üretiyor

Yumurta akı ile şekerin aşkı: 'Kaymaklı'
Kaymaklı ustası Trabzonlu Hacı Emin Seven 67 yıldır her Ramazan ayında kendilerine ait imalathanede kaymaklı üretiyor
Son kaymaklı ustalarından Hacı Emin Seven:
"Trabzon'da hakiki kaymaklı ustası üç kişiydik; Şimdi sadece ben kaldım"
TRABZON - Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı isimlerle adlandırılan ancak Trabzon'da 'Kaymaklı' ismi ile bilinen yumurta akı ve şekerden yapılan tatlı özellikle Ramazanlar'ın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
7'den 70'e herkesin tercih ettiği tatlılar arasında yer alan kaymaklıyı daha çok çocuklar tercih ederken, Trabzon'un son kaymaklı ustalarından 78 yaşındaki Hacı Emin Seven, her Ramazan kendilerine ait imalathanede 67 yıldır kaymaklı imal ettiklerini söyledi.
Şehirdeki 3 kaymaklı ustasından sadece kendisinin kaldığını ve yeni neslin bu mesleğe çok ilgi duymadığını kaydeden Hacı Emin Seven "Mesleğime 1957 yılında başladım. O zamandan bugünkü gibi fazla tatlı çeşitleri pek yoktu ekseriya baklava türü tatlılar mevcuttu. Kaymaklı yapmaya da o dönemler başladım. Kaymaklının malzemesi yumurta akı ve şeker başka katkı olmaz. Kaymaklı genelde Ramazan'da tercih edilen bir tatlı türüdür. Zaman zaman yurt dışında çalışan gurbetçilerimiz memleketine geldiklerinde kaymaklı alıp götürüyorlar. Kaymaklıyı daha çok çocuklar sever. Trabzon'da hakiki kaymaklı ustası üç kişiydik şimdi sadece ben kaldım. Kaymaklı yurdun farklı yerlerinde de yapılır isimleri farklı söylenir. Biz kaymaklı derken Ege'de köpük derler. Gençlerin ise bu mesleğe fazla ilgisi yok. Bizim zamanımızda elle yapardık şimdi ise artık makineler yapıyor" diye konuştu.
Kaymaklı sırrı pişirilmesinde
Kaymaklının Ramazan'a özgü bir tatlı olduğunu ve 7'den 70'e herkesin yediğini kaydeden diğer bir tatlı ustası Hakan Özdemir ise "47 yıldır mesleğimi yapıyorum. Bu mesleğe 12 yaşında ustaların yaptığını görerek başladım. İlk yaptığım tatlı düz baklava idi. Daha sonra diğer çeşitleri yapmaya başladım. Kaymaklıyı yediden yetmişe herkes yer. Kaymaklı Ramazan'a özgü bir tatlı. Yapılışı sadece şeker ve yumurta beyazından ibaret başka hiçbir şey katılmaz. Önemli yanı ise pişirilişi" diye konuştu.
Unutulmaya yüz tutacak gibi görünüyor
Yeni neslin mesleğe pek ilgi duymadığından geleneksel tatlar arasında yer alan kaymaklının unutulmaya yüz tutacağını ifade eden Özdemir, "Yeni nesilde bu mesleğe karşı heves de bir eğilim de yok. Bizim dönemimizde genelde elle yapılırdı şimdi işin içine teknoloji girince daha da farklılaştı. Ustalar yetişmiyor ileride bu mesleğimiz tehlikeye girecek. Usta her yerde var ama şu anda yetişecek eleman yok. Bizim öne çıkan tatlılarımız zamanla unutulacak. Trabzon'un öne çıkan tatlıları kaymaklı ve kadayıf. Kaymaklıyı daha çok çocuklar tercih eder. Yeni nesil kaymaklıyı yeni yeni tanımaya başladı. Çocuklar genelde iftardan sonra tepsiyle kaymaklı satarlar" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzonlu Hacı Emin Seven, 67 yıldır kaymaklı üretiyor - Son Dakika
Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif'teki üç mescidin fotoğraflarından oluşan 'Üç Harem-i Şerif Sergisi', Esenler'de ziyaretçilere açıldı. Sergide, fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut'un 20 yılı aşkın süredir çektiği 85 fotoğraf da yer alıyor. Sergi, 7 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
Biletleri sold out olan konserini 'Söyle Canım' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin'e, gece boyunca söylediği Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarında 3 bin kişilik coşkulu dev bir İstanbul korosu eşlik etti. Konserin ilerleyen saatlerinde sürpriz bir konuk olarak Atiye sahneye çıktı ve birlikte 'Tüm Bir Yaşam' şarkısını seslendirdiler. Evgin, Atiye'ye teşekkür ederken Atiye de sahnede olmaktan onur duyduğunu belirtti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde açılan dikiş nakış kursunda, yıllarca sandık ve hurçlarda saklanan çeyizler modernize edilerek gelinlik kızların hayallerini süslüyor. Kadınlar, kurs sayesinde sosyalleşiyor ve ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ayrıca, rölyef kursuna katılan kadınlar da ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi katıldı. Başkan Seçer, Nevruzun yeni bir başlangıç ve umut olduğunu belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda, Bujor Hoinic'in şefliğinde gerçekleştirilen Pinokyo Müzikal Masalı, seyircilerin beğenisine sunuldu. Müzikalde, Pinokyo'nun maceraları, sevinçleri ve zorlukları anlatılıyor. Oyun, dürüstlük, sadakat ve gerçek benliği bulma arayışını vurgulayarak izleyicilere eğlenceli ve düşündürücü bir deneyim sunuyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TEMA iş birliğiyle düzenlenen 'Doğaya Açılan Pencerem' sergisi açıldı. Sergide, çocuklar tarafından geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlanan kostümler sergilendi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında İsveçli şarkıcı Maher Zain, kentte konser verdi. Diyarbakırlılar tarafından yoğun ilgi gören konserde Zain, Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirdi. Konser sonunda sanatçıya plaket takdim edildi.
Samsun Adige Kültür Derneği tarafından düzenlenen iftar buluşması programında Samsun ve çevre illerde yaşayan Çerkesler bir araya geldi. Dernek Başkanı birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Giresun Merkez Yeşilgiresun İlkokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Ayşe Aydemir, çocuklar için hikayeler yazmaya başladı. Aydemir, çocuk kitapları yazmayı sevdiğini ve daha çok çocuğa ulaşmayı hedeflediğini belirtti. Şu anda baskı aşamasında olan yeni kitabı 'Ne Yaparsın Kuru Bir Dalla', çocukların hayal gücünü konu alıyor.
Koramaz Vadisi'ndeki en eski kaya oyma dini yapısı olan Beşaret Kilisesi, bakımsızlık ve definecilerin verdiği zararlar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kilisenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden ÇEKÜL Vakfı İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, definecilerin sürekli saldırısına uğradıklarını belirtti. Kilisenin freskleri oldukça nitelikli ve bölgedeki tek kaya oyma dini yapı olduğu vurgulanırken, korunmaması ve ilgisizlik nedeniyle tahrip edildiği görülmektedir.
Karadeniz'in dibinden tarih çıktı Bu projeyle tarihin "kalbine" dalacaklar Kerpe koyunda yürütülen Karadeniz'in ilk bilimsel su altı kazısında ulaşılan tarihi eserler, her dönem tarih sahnesindeki yerini alan ve "Kalpe" ismiyle bilinen bölgenin saklı kültür hazinesini bir kez daha gözler...
Sizin düşünceleriniz neler ?