Trenle Şiir İstasyonları Programı Zonguldak'ta Gerçekleşti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trenle Şiir İstasyonları Programı Zonguldak'ta Gerçekleşti

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Karabük'ten Zonguldak'a düzenlenen 'Trenle Şiir İstasyonları' programı, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Mor Safran Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, şiirler ve türküler eşliğinde tren yolculuğu yapıldı.

24.09.2024 11:00  Güncelleme: 11:21
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Karabük'ten Zonguldak'a trenle şiir istasyonları programı düzenlediler

ZONGULDAK - Karabük'te faaliyet gösteren Mor Safran Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilen 'Karabük'ten Zonguldak'a Trenle Şiir İstasyonları' programı büyük ilgi görürken katılımcılar unutulmaz hatıralar yaşadı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl kurulan ve gerçekleştirdiği pek çok programla Safranbolu'da bir farkındalık oluşturan Mor Safran Kültür Sanat Derneği, Karabük başta olmak üzere Bartın ve Zonguldak'ın çeşitli ilçelerinden de yazar, şair ve şiir severin katıldığı 'Karabük'ten Zonguldak'a Trenle Şiir İstasyonları' programını gerçekleştirdi.

Karabük'ten Zonguldak'a sabah treniyle yolculuk yapan katılımcılar, belirli istasyonlardan da programa katılan yazar, şair ve şiir severle birlikte eğlenceli bir gün geçirdi. Tren yolculuğunu şiirler, türküler ve doğa manzaraları eşliğinde geçiren katılımcıları Zonguldak'ta otobüs karşıladı. Mor Safran Kültür Sanat Derneği yöneticileri ve katılımcılar, Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdür Yardımcısı Arda Yılmaz ile birlikte Maden Müzesi'ni gezerek hem Zonguldak'ın hem de kömür madenlerinin tarihi hakkında bilgi edindi.

Katılımcılar, Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kürşat Coşkun ile Zonguldak Belediye Kültür Merkezi'nde bir araya gelirken Emekliler Konağı'nda Zonguldaklı şair, yazarlarla buluştu. Sohbet, şiir ve türküler eşliğinde geçen programda katılımcılar, dernek yöneticilerine beğenilerini ve teşekkürlerini sundu.

Katılımcılar tekrar Zonguldak'tan Karabük'e şiirler ve türküler eşliğinde trenle dönerken Mor Safran Kültür Sanat Derneği Başkanı Yazar Şair Döndü Açıkgöz programla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Mor Safran Kültür Sanat Derneğimizin düzenlemiş olduğu Şiir İstasyonları programında Karabük'ten 7: 05 treniyle hareket ederek Zonguldak Garına indik. Devrek'ten, Çaycuma'dan, Bartın'dan katılan konuklarımız oldu. Zonguldak'ta bir kahvaltı yaparak Maden Müzesi'ni gezdik. Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdür Yardımcısı Arda Yılmaz, Maden Müzesi'nde bizlere bilgilendirmede bulundu. Akabinde Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kürşat Coşkun bizleri karşıladı. Emekliler Konağı'nda bizleri misafir ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte gelen konuklarımıza, arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Trenle Şiir İstasyonları Programı Zonguldak\'ta Gerçekleşti
Kaynak: İHA

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