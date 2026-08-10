Troia Festivali Açıldı - Son Dakika
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Troia Festivali Açıldı

Troia Festivali Açıldı
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63. Uluslararası Troia Festivali, Troya Antik Kenti'nde açılışı yapıldı; Zülfü Livaneli ödüllendirildi.

Çanakkale Belediyesince bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı, Troya Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Muharrem Erkek törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin sadece bir şehir değil insanlığın ortak hafızası olduğunu dile getirdi.

Bu topraklarda Homeros'un okunmaktan daha çok duyulduğunu ve hissedildiğini, çünkü Troya'nın taşlardan ibaret olmadığını ifade eden Erkek, "Troya insanın kendisini anlattığı ilk büyük sahnedir. Belki de Troya'ya hala bu kadar yakın hissetmemizin nedeni budur. Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen sahnedeki insan pek değişmedi." dedi.

Bugün "Barışın kenti" kimliğiyle Çanakkale olarak her yıl olduğu gibi Troya'da odeonda festivalin açılışını yaptıklarını ve tüm dünyaya "Barış kültürümüz olsun" diyerek seslendiklerini dile getiren Erkek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün aynı zamanda 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü, kutlu olsun. Binlerce yıl önce Troya Savaşı'nda olduğu gibi 111 yıl önce de yine bu topraklarda Anadolu'nun savunması yapılıyordu. Troya Savaşı'nda da Çanakkale Cephesi'nde de çarpışanlar, karşılıklı savaşanlar bugün bu topraklarda koyun koyuna yatıyorlar, bize aslında çok şey anlatıyorlar. Atatürk ile Çanakkale birbirinden asla ayrılamaz. Çanakkale bu toprakların, bu coğrafyanın direncini simgeler. Atatürk de direnciyle çağdaş bir Cumhuriyet'e dönüşen büyük bir iradeyi."

Başkan Erkek konuşmasının ardından, "Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü"nü, Zülfü Livaneli'ye takdim etti.

Livaneli konuşmasında, bu önemli ödülü bu önemli mekanda almış olmaktan çok mutlu olduğunu ifade ederek, ödülünün Ortaköy'deki Livaneli Müzesi'nde sergileneceğini belirtti.

Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Livaneli'ye "Seyyahların İzinden Çanakkale" adlı kitabını hediye etti.

Açılış töreninde "Uluslararası Troya Festivali"nin afiş yarışmasında birinciliği İbrahim Kağan Eğriçayır'ın, İdil Özdemir ve Kenan Yiğit'in ise mansiyon ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Yarışmacılara ödüllerini Başkan Erkek verdi.

Program, Fox On Ice'ın "Polyxena" adlı dinletisiyle sona erdi.

Festivalin açılışına, Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, yurt dışından gelen konuk ülke temsilcileri ile oda başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Troia Festivali Açıldı - Son Dakika

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