Troya'da 'Kesintisiz Destan Nöbeti' Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Troya'da 'Kesintisiz Destan Nöbeti' Başladı

Dünya Şiir Günü'nde Troya Müzesi'nde 25 saat boyunca İlyada okunuyor.

21.03.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ÇANAKKALE - DRON)Troya Müzesi'nde 'Kesintisiz Destan Nöbeti' başladı

Dünya şiir gününde Troya Müzesi'nde gün boyunca İlyada eseri seslendirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde, 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında 'Kesintisiz Destan Nöbeti' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında gönüllüler tarafından Polyksena Lahti'nin önünde 25 saat boyunca Homeras'un İlyada Destanı'nı okuyacak.

Çanakkale'de 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'nde 21 Mart Dünya Şiir Günü kapsamında Kesintisiz Destan Nöbeti' başladı. Etkinlik kapsamında gönüllüler tarafından Polyksena Lahti'nin önünde 25 saat boyunca Homeras'un İlyada Destanı'nı okuyacak.

UNESCO 1999 yılından bugüne kadar 21 Mart'ı Dünya Şiir Günü olarak kutladığını belirten Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "21 Mart Dünya Şiir Günü'nde 25 saat boyunca Homeros'un İlyada'sını Troya da okuyacağız. Bana 3 kelimeyle bu projeyi, bu etkinliği özetleyin deseniz, kesintisiz destan nöbeti derdim. Homeros ve İlyadası antik Yunan edebiyatıyla her ne kadar ilişkilendirilse de bu Çanakkale'nin kıyılarında, İzmir'de, Anadolu'da şekillendirilmiş destanlar. Dolayısıyla da Homeros'un, İlyada'nın sesini duymak demek, Anadolu'yu duymak demek, Anadolu'yu anlamak demek, Anadolu'ya kök salmak demek. Bu sebeple bu yıl ve bundan sonraki tüm 21 Mart'lar da Homeros okumaları yapıyor olacağız ve 25 saatlik bir İlyada okuması hem dünyada hem Türkiye'de de bir ilk olmuş olacak. Bu sabah Troya Müzesi'nin 2'nci katında, Polyksena Lahti'nin önünde sabah 08.30 itibariyle okumaya başladık. Şimdilerde hemen hemen 6'ncı saate girmek üzereyiz. Gece boyunca da kesintisiz bir okuyucuyla okuma devam ediyor olacak. İlyada nöbeti Troya Müzesi'nde sürüyor, devam ediyor olacak" dedi.

Gönüllü olarak şiir okuyan Turist Rehberi Serhan Güngör, "Dünya şiir gününde sanıyorum ki bundan daha iyi bir kutlama ve Troya'ya daha iyi bir saygı gösterme olamaz. Hem Troya'ya hem de burada çağlar boyunca yaşamış büyük kahramanlara ve tabi bunu yazan ozanlara. Bizde bugün Troya'da İlyada'yı okuyoruz ve nöbet tutuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çanakkale, Edebiyat, Etkinlik, 21 Mart, Kültür, Destan, Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Troya'da 'Kesintisiz Destan Nöbeti' Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:22:23. #7.12#
SON DAKİKA: Troya'da 'Kesintisiz Destan Nöbeti' Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement