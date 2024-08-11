Troya Festivali'nde Müzeler, Ören Yerleri ve İnsan Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Troya Festivali'nde Müzeler, Ören Yerleri ve İnsan Sergisi Açıldı

Çanakkale'de düzenlenen Troya Festivali kapsamında, Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması'nın 'Müzeler, Ören Yerleri ve İnsan' başlıklı sergisi açıldı. Sergi, Troia Tübingen Vakfı Korfmann Kütüphanesinde ziyaret edilebilecek.

11.08.2024 10:59
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Çanakkale'de bu yıl 61'incisi düzenlenen Troya Festivali kapsamında, "Müzeler, Ören Yerleri ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Aktiffelsefe Kültür Derneğiden yapılan açıklamaya göre, Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışması'nın "Müzeler, Ören Yerleri ve İnsan" başlıklı sergisi, Troia Tübingen Vakfı Korfmann Kütüphanesinde ziyaret edilebilecek.

Açıklamada, 1991'den bu yana her yıl düzenlenen fotoğraf yarışması, kaybolmaya yüz tutan geleneklerini fotoğraflarla belgelemeyi, arşivlemeyi, tanıtmayı ve fotoğraf sanatına katkıda bulunmayı amaç edindiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yarışmaya bugüne kadar binden fazla fotoğraf sanatçısı 7 binin üzerinde fotoğrafla renk kattı. Yarışma jürileri arasında Ozan Sağdıç, M. Muhtar Kutlu, Abdullah Gündüz, Erol Çınar, Eray Kanımtürk gibi kıymetli fotoğraf sanatçıları ve folklor araştırmacıları yer alıyor. Müzeler, Ören Yerleri ve İnsan başlıklı sergi, 2014 yılında düzenlenen 21. Geleneksel Türkiye Fotoğraf Yarışmasına katılan eserlerden bir seçkidir. Sergi kapsamında, Türkiye coğrafyasının dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini belgeleyen kıymetli kareler, bir yandan da arşiv niteliği taşımaktadır.

Sergi Aktiffelsefe Kültür Derneği'nin 2023 yılında Çanakkale'de açılan temsilciliği tarafından düzenlenmiştir. Festival boyunca sergiyi ziyaret edebilir, derneğin felsefe, kültür ve gönüllülük alanında çalışmalarını sürdüren üyeleri ile tanışabilir, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Troya Festivali'nde Müzeler, Ören Yerleri ve İnsan Sergisi Açıldı - Son Dakika

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