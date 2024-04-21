Çocuklar, 'TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde bir araya geldi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çocuklar, 'TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde bir araya geldi

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Ankara Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile düzenlenen 'TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği', 29 ülkeden 500 çocuğu bir araya getirdi. Etkinlikte çizgi film karakterlerinin sahne alması ve birbirinden keyifli gösteri ve etkinlikler yer aldı. Şenlik, 23 Nisan günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan program sonrası son bulacak.

21.04.2024 15:25
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Çocuklar, "TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde bir araya geldi

ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ankara Millet Bahçesi'nde "TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Ankara Millet Bahçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile şenlik düzenlendi. TRT'nin öncü olduğu "TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği", 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da bir araya getirdi. Geleneksel hale getirilen kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik çizgi film karakterlerinin sahne almasıyla devam etti. Halka açık olarak düzenlenen etkinlikte katılımcı misafirlere yönelik de birbirinden keyifli gösteri ve etkinlikler yer aldı.

"Çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyorum"

Kuzeykent Şehit İsmail Koç İlkokulu Müdür Yardımcısı Tuğba Danışman, böylesine etkinliklerin devamını beklediklerini belirterek, "Çok güzel, çok eğlendik, çok mutluyuz. Bütün dünyadaki, Türkiye'deki çocuklarımızın 23 Nisan'ını kutluyorum. Atamızı da saygıyla anıyoruz ve ona sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Atatürk'e teşekkür ederim"

Etkinliğe katılan öğrenci Fatmanur Kılıç, "Burası çok güzel, eğleniyorum. Atatürk bize bunu armağan için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Öğrenci Zehra Yeşil, "Eğlenceliydi. Çizgi film karakterleri bizi çok eğlendirdi. 23 Nisan bence güzel bir bayram Atatürk bize bunu armağan ettiği için teşekkür ederiz" dedi.

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan Erhan Gökçe şunları söyledi:

"Çocuklar için hazırlanan etkinlik için geldik. 23 Nisan kutlamaları için. Güzel bir etkinlik. Çocuklar eğlendi."

Etkinlik 23 Nisan günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan program sonrası son bulacak.

Çocuklar, \'TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği\'nde bir araya geldi
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çocuklar, 'TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde bir araya geldi - Son Dakika
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