TRT Avaz'ın 15'nci Yılı ve Nevruz Özel Konseri - Son Dakika
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Kültür Sanat

TRT Avaz'ın 15'nci Yılı ve Nevruz Özel Konseri

TRT Avaz'ın 15. kuruluş yıl dönümü ve Nevruz Günü, özel bir konserle kutlandı. TRT Ankara Arı Stüdyosu'nda gerçekleşen etkinlikte, Türk dünyasına ait eserler solistler ve senfoni orkestrası tarafından seslendirildi.

21.03.2024 22:25  Güncelleme: 22:27
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TRT Avaz'ın 15'nci Yılı ve Nevruz Özel Konseri düzenlendi

ANKARA - TRT tarafından düzenlenen özel konserle hem TRT Avaz'ın 15. kuruluş yıl dönümü hem de baharın müjdecisi Nevruz Günü kutlandı.

TRT Ankara Arı Stüdyosu'nda, TRT Avaz'ın kuruluşunun 15'nci yıl dönümü ve Nevruz Günü kutlandı. Düzenlenen etkinlik için stüdyoya gelen davetliler, konser öncesinde kokteylde buluştu ve Türklerin Ergenekon'dan çıkışının simgesi olan örste demir dövme işlemini temsili olarak yaptılar.

Düzenlenen konserde 40 kişilik bir senfoni orkestrası ile 6 farklı ülkeden solistler, Türk dünyasına ait eserleri seslendirdiler. Türkiye'den Ümit Tokcan, Azerbaycan'dan İlham Nazarov ve Alafsar Rahimov, Kazakistan'dan Aida Baigelova, Kırgızistan'dan Aizirek Momunova, Özbekistan'dan İroda Yuldasheva ve Kerküklü Türkmen sanatçı Ahmet Tuzlu'nun senfoni orkestrası eşliğinde seslendirilen şarkılar, stüdyoya gelen çok sayıda konuğun ve ekran başındaki izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: İHA

Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TRT Avaz'ın 15'nci Yılı ve Nevruz Özel Konseri - Son Dakika

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