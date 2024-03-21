TRT Avaz'ın 15'nci Yılı ve Nevruz Özel Konseri düzenlendi
ANKARA - TRT tarafından düzenlenen özel konserle hem TRT Avaz'ın 15. kuruluş yıl dönümü hem de baharın müjdecisi Nevruz Günü kutlandı.
TRT Ankara Arı Stüdyosu'nda, TRT Avaz'ın kuruluşunun 15'nci yıl dönümü ve Nevruz Günü kutlandı. Düzenlenen etkinlik için stüdyoya gelen davetliler, konser öncesinde kokteylde buluştu ve Türklerin Ergenekon'dan çıkışının simgesi olan örste demir dövme işlemini temsili olarak yaptılar.
Düzenlenen konserde 40 kişilik bir senfoni orkestrası ile 6 farklı ülkeden solistler, Türk dünyasına ait eserleri seslendirdiler. Türkiye'den Ümit Tokcan, Azerbaycan'dan İlham Nazarov ve Alafsar Rahimov, Kazakistan'dan Aida Baigelova, Kırgızistan'dan Aizirek Momunova, Özbekistan'dan İroda Yuldasheva ve Kerküklü Türkmen sanatçı Ahmet Tuzlu'nun senfoni orkestrası eşliğinde seslendirilen şarkılar, stüdyoya gelen çok sayıda konuğun ve ekran başındaki izleyicilerin beğenisine sunuldu.
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Fransa, Belçika, Kanada, Lüksemburg, İsviçre ve Polonya'nın Ankara Büyükelçiliklerinin ortaklaşa düzenlediği Ankara Frankofon Film Festivali, Kızılay semtindeki Büyülü Fener Sineması'nda açıldı. Festival kapsamında, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde birçok seçkin Fransızca film gösterime girecek. Festival, İstanbul ve İzmir'de de düzenlenecek ve ayrıca Bursa, Adana, Ayvalık, Diyarbakır, Gaziantep, Çanakkale, Lüleburgaz, Eskişehir ve Mersin gibi farklı kentlerde de etkinlikler gerçekleştirilecek.
Türk dünyasının ortak değerlerine ve geçmişine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan TRT Avaz'ın 15. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen konserle kutlandı. TRT Arı Stüdyosu'ndaki konser öncesinde, TRT Avaz'ın 15 yıllık başarılarının anlatıldığı kısa belgesel gösterildi. Şef Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrasına, Türkiye'den Ümit Tokcan, Azerbaycan'dan İlham Nazarov ve Alafsar Rahimov, Kazakistan'dan Aida Baigelova, Kırgızistan'dan Aizirek Momunova, Özbekistan'dan İroda Yuldasheva ve Kerküklü Türkmen sanatçı Ahmet Tuzlu şarkılarıyla eşlik etti. Nevruz Bayramı'nın da kutlandığı konser kapsamında, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eseri de seslendirildi.
Türkiye'nin 100 yıllık serüvenine tanıklık eden Baylan Pastanesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan 'İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven' sergisi, YapıKredi bomontiada Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Baylan'ın dönüşümü, pastacılık alanındaki çalışmaları, İstanbul kültürüne katkıları ve önemli tatlıların hikayelerine yer veriyor. Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.
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