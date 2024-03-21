Kültür Sanat

TRT Avaz'ın 15'nci Yılı ve Nevruz Özel Konseri düzenlendi

ANKARA - TRT tarafından düzenlenen özel konserle hem TRT Avaz'ın 15. kuruluş yıl dönümü hem de baharın müjdecisi Nevruz Günü kutlandı.

TRT Ankara Arı Stüdyosu'nda, TRT Avaz'ın kuruluşunun 15'nci yıl dönümü ve Nevruz Günü kutlandı. Düzenlenen etkinlik için stüdyoya gelen davetliler, konser öncesinde kokteylde buluştu ve Türklerin Ergenekon'dan çıkışının simgesi olan örste demir dövme işlemini temsili olarak yaptılar.

Düzenlenen konserde 40 kişilik bir senfoni orkestrası ile 6 farklı ülkeden solistler, Türk dünyasına ait eserleri seslendirdiler. Türkiye'den Ümit Tokcan, Azerbaycan'dan İlham Nazarov ve Alafsar Rahimov, Kazakistan'dan Aida Baigelova, Kırgızistan'dan Aizirek Momunova, Özbekistan'dan İroda Yuldasheva ve Kerküklü Türkmen sanatçı Ahmet Tuzlu'nun senfoni orkestrası eşliğinde seslendirilen şarkılar, stüdyoya gelen çok sayıda konuğun ve ekran başındaki izleyicilerin beğenisine sunuldu.