TRT'den bir ilk: Türk tarihine yapay zekalı bakış - Son Dakika
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Kültür Sanat

TRT'den bir ilk: Türk tarihine yapay zekalı bakış

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TRT Avaz önemli bir projeye önderlik ediyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve büyük yatırımlar yaptığı yapay zekâ, artık Türk tarihinin emrinde. TRT Avaz, Türk tarihinin önemli olaylarını, tamamı yapay zekâ ile oluşturulan mini belgeseller halinde izleyicilerine sunmaya başladı.

05.05.2025 13:09  Güncelleme: 13:47
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Türk dünyasını oluşturan ülkeler arasında köprü görevi gören ve son dönemde adından sıkça söz ettirmeye başlayan TRT Avaz, yeni projesi ile Türkçe konuşan tüm topluluklara ortak tarihini anlatmayı hedefliyor.

TRT'den bir ilk: Türk tarihine yapay zekalı bakış

HEDEF GENÇLERE ULAŞABİLMEK

Hedef özellikle de yapay zekâyı aktif olarak kullanan gençlere ulaşabilmek. Yeni proje ile gençlere Türk tarihinin önemli olaylarını,onların daha rahat anlayabileceği şekilde aktarmak hedefleniyor.

TRT'den bir ilk: Türk tarihine yapay zekalı bakış

İLK BÖLÜM EKRANA GELDİ

Bu düşünce ile yola çıkan TRT Avaz yönetimi, projenin ilk bölümünü yayına verdi. 'İzler' adlı belgeselin ilk bölümünde; 4 Mayıs 1924 yılında yaşanan ve Kerkük'te 280 Türkmen'in şehit edildiği "Levi Baskını" işlendi.

TRT'den bir ilk: Türk tarihine yapay zekalı bakış

İngilizlerin bölgeye yönelik niyetleri, bu kapsamda organize ettikleri provokasyon ve 4 Mayıs 1924 tarihinde Levi adı verilen İngiliz kuvvetlerinin sivil Türkmen halka yönelik katliamı ekranlara getirildi. Böylece Türkiye'de ilk kez bir televizyon kanalı, tamamı yapay zekâ ile oluşturulmuş bir belgeseli ekranlarından izleyicilerle buluşturmuş oldu

TRT'den bir ilk: Türk tarihine yapay zekalı bakış
TRT\'den bir ilk: Türk tarihine yapay zekalı bakış

Kültür Sanat, Yapay Zeka, Magazin, Trt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TRT'den bir ilk: Türk tarihine yapay zekalı bakış - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ninafuller:
    The way you look at me makes my breath hitch. Let's rewrite the script for tonight, with a touch more... playful fire in every glance. f1nd me on ninafuller_mooo_com change _ to dot 0 0 Yanıtla
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