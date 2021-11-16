TRT Müzik 12. yaşını kutluyor - Son Dakika

Yayına başladığı 16 Kasım 2009'dan bu yana Türkiye'nin müzikal zenginliğini ekranlara yansıtmaya devam eden TRT Müzik, 12 yaşında.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yeni tarzı, kimliği, logosu ve programlarıyla 21 Ağustos 2021'de yeni yayın dönemine başlayan TRT Müzik, 12. yılında da iddialı, etkileyici ve özgün programlarıyla izleyicilerinin karşısında, sanatın ve sanatçının yanı başında olmaya devam ediyor.

Müziğin seçkin örnekleri TRT Müzik'te

Geçen 12 yılda TRT Müzik, Türk halk müziğinden Türk sanat müziğine, poptan caza, tasavvuftan etnik müziğe, rock müzikten dünya müziğinin seçkin örneklerine kadar müziğin her türüne yer vererek Türkiye'nin müzik kanalı oldu.

Yeni yayın döneminde "Mazhar Alanson ile", "Armoni", "Sesler Alemi", "Senforock" ve "Laterna" gibi programlarıyla da seyirciye müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor.

TRT Müzik, programlarıyla müzik kültürünü geliştirmeyi amaçlayan, profesyonel müzisyenlerden, kalbini müziğe açmış amatör sanatçılara kadar tüm müzik sevdalılarına fırsatlar sunan, genç sanatçılarla müziğe yeni bir soluk kazandıran ve Anadolu'nun yerel sanatçılarını, renkli zenginliğini ekranlara taşıyan bir yayın politikası izliyor.