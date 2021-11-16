Üye Girişi
TRT Müzik 12. yaşını kutluyor - Son Dakika

TRT Müzik 12. yaşını kutluyor

16.11.2021 12:16
TRT Müzik 12. yaşını kutluyor

Yayına başladığı 16 Kasım 2009'dan bu yana Türkiye'nin müzikal zenginliğini ekranlara yansıtmaya devam eden TRT Müzik, 12 yaşında.

Yayına başladığı 16 Kasım 2009'dan bu yana Türkiye'nin müzikal zenginliğini ekranlara yansıtmaya devam eden TRT Müzik, 12 yaşında.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yeni tarzı, kimliği, logosu ve programlarıyla 21 Ağustos 2021'de yeni yayın dönemine başlayan TRT Müzik, 12. yılında da iddialı, etkileyici ve özgün programlarıyla izleyicilerinin karşısında, sanatın ve sanatçının yanı başında olmaya devam ediyor.

Müziğin seçkin örnekleri TRT Müzik'te

Geçen 12 yılda TRT Müzik, Türk halk müziğinden Türk sanat müziğine, poptan caza, tasavvuftan etnik müziğe, rock müzikten dünya müziğinin seçkin örneklerine kadar müziğin her türüne yer vererek Türkiye'nin müzik kanalı oldu.

Yeni yayın döneminde "Mazhar Alanson ile", "Armoni", "Sesler Alemi", "Senforock" ve "Laterna" gibi programlarıyla da seyirciye müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor.

TRT Müzik, programlarıyla müzik kültürünü geliştirmeyi amaçlayan, profesyonel müzisyenlerden, kalbini müziğe açmış amatör sanatçılara kadar tüm müzik sevdalılarına fırsatlar sunan, genç sanatçılarla müziğe yeni bir soluk kazandıran ve Anadolu'nun yerel sanatçılarını, renkli zenginliğini ekranlara taşıyan bir yayın politikası izliyor.

TRT Müzik 12. yaşını kutluyor
TRT Müzik 12. yaşını kutluyor
TRT Müzik 12. yaşını kutluyor
TRT Müzik 12. yaşını kutluyor
TRT Müzik 12. yaşını kutluyor

Türkiye, Müzikal, Kasım, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat TRT Müzik 12. yaşını kutluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı 12:26 Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı 12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar 11:59 Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır 11:30 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı 11:28 Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı 11:19 Kuş gribi Avrupa ve Asya'da yeniden hortladı
Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, 10:58 Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli, "Muhalefetiz" çıkışına açıklık getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor 10:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor

Son Dakika Haberleri
12:25 Kaybolan Evrim, 3 yıldır bulunamadı
12:23 Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi
12:15 Yemeksepeti'nin hacklendiği iddialarını güçlendiren detay: Hackerler, gazeteciye evini tarif etti
12:09 Prof. Dr. Uğur Şahin'den kanser aşısı açıklaması: İlk çalışmalardan olumlu sonuç çıktı
12:06 Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız
11:59 Scottie Pippen ve Michael Jordan'ın arası açıldı! Pippen'dan eski dostu Jordan'a ağır suçlamalar
11:45 TİP'li Ahmet Şık: Peker'le görüştüm, BAE iade edilmeyeceğini garanti etmiş
11:45 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:30 Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır
11:27 Örnek davranış! Dünya Kupası'na giden Sırbistan'ın futbolcuları, aldıkları tüm primleri çocuklara bağışladı
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi Fırından aldığı ekmeği yiyen tüm köyün zihni ele geçirildi         
12:23
Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız Hackerlardan Yemeksepeti'ne cevap: 1 hafta süreniz var, herkese açıklayacağız         
12:06
"Artık kapalı giymeyeceğim" diyen karısını darbeden kocaya para cezası "Artık kapalı giymeyeceğim" diyen karısını darbeden kocaya para cezası         
11:39
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Krakeri solu borusuna kaçan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
11:24
Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterdi! Kızının velayetini istiyor         
11:07
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar         
09:38
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 12:37:34. #1.12#
SON DAKİKA: TRT Müzik 12. yaşını kutluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement