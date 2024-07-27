TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen Yalova'da sempozyuma katıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen Yalova'da sempozyuma katıldı

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Yalova'da düzenlenen sempozyumda konuşma yaptı ve 2002'den bu yana 3 bin öğrenciye burs sağladıklarını açıkladı.

27.07.2024 22:42
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TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen Yalova'da sempozyuma katıldı

YALOVA - Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Yalova'da düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada 2002'den bu yana 3 bin öğrenciye burs sağladıklarını söyledi.

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın mirası: Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Cumhuriyet Türkiye'sine Uluslararası Tarih Araştırmaları Sempozyumu'na katıldı. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen sempozyumda konuşan Prof. Dr. Özgen, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın "Bana tüm kariyeriniz boyunca ne yaptınız diye sorarsanız, şunu söyleyebilirim, bütün çabalarım Türk tarihçiliğini modern tarihçilik düzeyine çıkarmaktır" sözünü hatırlattı. Özgen, İnalcık'ın tarihin doğru bir şekilde anlaşılması ve tarihçiliğin milli ve evrensel ölçekte en üst seviyeye ulaşması için ömrünü vakfettiğini söyledi. İnalcık'ın Osmanlı tarihini sadece siyasi değil sosyoekonomik, askeri ve idari açıdan kapsamlı bir şekilde incelediğini kaydeden Özgen, "Hocamız ürettiği eserlerle ve yetiştirdiği pek çok tarihçiyle bir bakıma hepimizin hocası olmuştur. Halil İnalcık hocamızın Türk Tarih Kurumu ile bağı da bizleri onurlandırmaktadır" dedi.

Atatürk'ün talimatlarıyla 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu'nun o günden bu yana Türk ve Türkiye tarihine yönelik faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Özgen, yaptıkları faaliyetlerle ilgili şöyle konuştu:

"Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında araştırmacıların ilgi ile takip ettiği kitapları yayımlamayı sürdürüyoruz. 1937 yılından beri en uzun soluklu tarih dergisi olarak yayınlanan dergimizin 312'nci sayısı ağustos ayı itibariyle yayınlanacak. Tarih alanındaki uluslararası kuruluşlarda ve komitelerde bağlantılarımızı güçlendirerek Türk tarihinin ve Türk tarihçiliğinin dünya çapında tanınmasının artmasında katkıda bulunmak üzere faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca 20'ncisini yaptığımız önümüzdeki hafta da tebliğlerini çevrimiçi olarak yayımlayacağımız 19. Tarih Kongremizden sonra yaklaşmakta olan 20. Türk Tarih Kongresi gibi tarihimizin her sahasına ve konusuna dair önemli ulusal ve uluslararası kongrelerimizi, sempozyum ve çalıştayları düzenliyoruz. Arkeolojik araştırmalara özelikle son yıllarda destekler veriyoruz. Yalova'da da 2 arkeolojik sahaya kurumumuz destek veriyor. Kurum kütüphane ve arşivimizi araştırmacılar için sürekli güncelliyoruz ve geliştiriyoruz."

Son derece stratejik gördükleri faaliyetlerden birisinin de Türk Tarih Kurumu'nun vermiş olduğu burslar olduğunu anlatan Prof. Dr. Özgen, 2002 yılından bu yana 3 bini aşkın öğrenciye burs verdiklerini anlattı. Özgen, 2019'da sonra lisans öğrencilerine de burs vermeye başladıklarını belirterek, "Buna göre 2024 yılı itibarı ile yaklaşık 800 öğrencimize burs ödemesi yapıyoruz. Bunların 580'i lisans, 60'ı yüksek lisans, 210'u doktora ve doktora sonrası. Üniversite tercihleri devam ediyor. Önümüzdeki dönemki burs ilanlarımızı da paylaştık. Tercih döneminde öğrencilerimiz tercih edeceklerdir. Sosyal bilimler ve tarih bilimini teşvik etmek amacıyla ilan ettiğimiz bu burslarımız başarılı öğrencilerimizin sosyal bilimler alanına yönelmesi ve nitelikli gençlerimizin meslektaşlarımız olarak yetiştirilmesini hedefliyor. Lisansüstü burslar ise ülkemiz için öncelikli konularda çalışma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tahsis edilmektedir. Arkeoloji, sanat tarihi, iktisat tarihi, askeri, felsefe tarihi gibi temel alanların dışında, bölgesel çalışmaları da Balkan tarihi, Kafkasya tarihi, Orta Asya tarihi, Doğu ve Kuzey Afrika Tarihi, bu sene denizcilik tarihini de ilave ettik bu alanlara. Burs alanları olarak belirledik" dedi.

Prof. Dr. Özgen, ardından sempozyumun gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara plaketlerini sundu.

Konferansa Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Belediye Başkan Vekili Tülay Özçelik, Halil İnalcık Tarih Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Özer Ergenç, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz, akademisyenler katıldı.

Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefatının 8. yılı anısına düzenlenen ve 2 gün sürecek sempozyumda çeşitli konularda oturumlar gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen Yalova'da sempozyuma katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen Yalova'da sempozyuma katıldı - Son Dakika
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