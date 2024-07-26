Tunceli'deki Şahintaşı Buzulu ve Yaylaları Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Tunceli'deki Şahintaşı Buzulu ve Yaylaları Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Şahintaşı Buzulu ve çevresindeki yaylalar, doğal güzellikleriyle gezi gruplarını cezbediyor. Munzur Dağları'nda yer alan bu doğal güzellikler, tarihi mekanları, kültürel alanları ve çeşitli spor faaliyetlerine uygun ortamıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Şahintaşı Buzulu, doğaseverlerin tercih ettiği yerlerden biri haline gelmiş durumda. Doğa tutkunları, günübirlik turlarla ilçe merkezinden yola çıkarak bu buzula ulaşıyor ve bölgedeki yaylalarda vakit geçiriyor. Ayrıca, Munzur Dağları'ndaki iklim değişikliğinin etkilerini araştırmak amacıyla yapılan bu geziler, doğa ve coğrafya tutkunları için önemli bir deneyim oluyor.

26.07.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Dağları'nda yer alan Şahintaşı Buzulu ve çevresindeki yaylalar, doğal güzellikleriyle gezi gruplarını ağırlıyor.

Tarihi mekanları, kültürel alanları ve doğasıyla dikkati çeken 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, dört mevsim farklı güzelliklere bürünmesiyle çok sayıda ziyaretçilerden rağbet görüyor.

Akarsu ve vadileriyle çeşitli spor faaliyetlerine de elverişli ortamın bulunduğu ilçede, özellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde turizm hareketliliği yaşanıyor.

İlçenin Munzur Dağları'nda yıllar önce yapılan araştırmalarda tespit edilen Şahintaşı Buzulu da son zamanlarda doğaseverlerin gezmek için tercih ettiği yerlerden oldu.

Günübirlik turlarla ilçe merkezinden yola çıkan doğa tutkunları, araçlarla Gözeler köyüne geldikten sonra gerekli hazırlıklarını yapıp buzula doğru yürüyüşe başlıyor.

Munzur Dağları'nın arasındaki patikalardan ilerleyen doğaseverler, yolculukları esnasında sırasıyla Warı Dalkan, Kırkmerdiven, Teng, Susuz ve Gola Surkı yaylalarından geçiyor.

İki mevsimi bir arada yaşıyorlar

Kar ve bahar manzaralarını da aynı kadrajda gören doğa tutkunları, yaklaşık 9 saatlik tırmanışın sonunda 3310 metre yükseklikteki Şahintaşı Buzulu'na varıyor.

Bölgedeki yaylalarda vakit geçiren doğaseverler, buzul üzerindeki farklı yıllara ait birikimi yansıtan oluşumları ve kayaçları fotoğraflıyor.

"Küresel ısınmanın Munzur Dağları üzerindeki etkisini de görmek istedik"

Geziye katılan coğrafya öğretmeni Yılmaz Yılmaz, AA muhabirine, Munzur Dağları'nda gezilmesi gereken sayısız güzelliğin olduğunu söyledi.

Şahintaşı Buzulu'nun da bu güzelliklerin arasında yer aldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"2015 yılında keşfedilen bu buzulu merak edip gezi etkinliği organize ettik. Sabah saat 05.00'te Ovacık ilçe merkezinden yola çıktık ve yaklaşık bir saat süren araçlı seyahatimizin dışında 9 saat yürüyüp buzula ulaştık. Küresel ısınmanın Munzur Dağları üzerindeki etkisini de görmek istedik. Bir ay sonra tekrar buraya geleceğiz ve önümüzdeki 5 yıl boyunca da buzula gelmeyi düşünüyoruz. İklim değişikliğinin Munzur Dağları özelindeki etkilerini araştırmaya çalışacağız."

Yılmaz, 5 kişilik ekiple zorlu parkurları aştıklarını aktararak, "Yolculuğumuz yorucuydu ama bir o kadar da güzeldi. Dağlarda bozayılarla ve dağ keçileriyle karşılaştık. Hareket ettiğimiz yollarda birkaç buzul gölünü de görme fırsatımız oldu." ifadelerini kullandı.

Doğa tutkunlarından Ali Güzel de Tunceli'nin el değmemiş doğasıyla güzel bir şehir olduğunu anlattı.

Ovacık'ın da şelaleleri, yaylaları ve gölleriyle öne çıktığını anlatan Güzel, "Şahintaşı Buzulu'na geldik ve burası muhteşem bir yer. Her yıl arkadaşlarımla Munzur Dağları'na en az 10-15 tane gezi düzenleriz. Bu sene de arkadaşlarımızla yaptığımız plan doğrultusunda bu buzula geldik. Bölgeye ulaşabilmek için en az 8-10 saat yol yürüdük, rotayı çok beğendik." diye konuştu.

Şahintaşı Buzulu

Buzulun varlığı, ilk olarak 2015'te akademisyenler Cihan Bayrakdar, Zeynel Çılğın, Ergin Canpolat ve Mehmet Fatih Döker'in çalışmaları kapsamında Google Earth'ten sağlanan yüksek çözünürlüklü uydu verileri yoluyla tespit edildi.

Bu doğrultuda buzul ve çevresinde arazi çalışması yapan araştırmacılar, buzulun 104 bin 587 metrekarelik yüzey alanına, 410 metre uzunluğa, 386 metre genişliğe ve en kalın bölgesinin ise 90 metreye sahip olduğunu belirledi.

Kaynak: AA

Tunceli, Ovacık, Spor, kar, Çevre, Doğa, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'deki Şahintaşı Buzulu ve Yaylaları Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama Son dakika değişikliği ortalığı karıştırdı! Olimpiyat kadrosundan çıkarılan Tuğba Şenoğlu İvegin cephesinden zehir zemberek açıklama
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:04:27. #1.13#
SON DAKİKA: Tunceli'deki Şahintaşı Buzulu ve Yaylaları Doğa Tutkunlarını Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement