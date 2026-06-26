Tunceli'nin Gizli Cenneti: Rabat Vadisi - Son Dakika
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Tunceli'nin Gizli Cenneti: Rabat Vadisi

Tunceli\'nin Gizli Cenneti: Rabat Vadisi
26.06.2026 11:35
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Rabat Vadisi, doğası ve tarihiyle yaz aylarında turistlerin ilgisini çeken bir cazibe merkezi.

Tunceli'de sarp dağların arasında bulunan Rabat Vadisi, el değmemiş doğası, tarihi alanları ve yaban hayvanlarıyla yaz aylarında turistlerin gezmeyi en çok tercih ettiği yerlerden biri oluyor.

Birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Rabat Vadisi, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çemçeli köyüne bağlı Örtülü mezrasında yer alıyor.

Yaz aylarında farklı bir güzelliğe bürünen vadi, bozayı, kurt, vaşak ve yaban keçisi gibi birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Özellikle endemik bitki türleriyle de dikkati çeken vadide şelaleler, taş kemerli köprü, kale kalıntısı ve dağın içine oyulan basamaklı tünel bulunuyor.

Yöre sakinleri ve farklı illerden turlarla bölgeye gelen ziyaretçiler, araçlarını belirli bir noktaya park ettikten sonra vadideki gezilerine yaya olarak devam ediyor. Meşe ağaçlarının arasındaki patikalardan ilerleyen doğaseverler, ilk olarak yaklaşık 50 metre yükseklikten akan Rabat Şelalesi'ni ziyaret ediyor.

Şelalede bir süre vakit geçiren ziyaretçiler, daha sonra rotalarını vadinin içindeki binlerce yıllık Rabat Köprüsü'nün bulunduğu noktaya çeviriyor.

Yapının çevresinde fotoğraf çeken doğaseverler, ardından yürüyüşlerine devam ederek basamaklı tünelden kale kalıntılarının olduğu alana çıkıyor.

Kuşbakışı vadiyi izleyip yaban keçilerini doğal ortamlarında görüyorlar

Kuşbakışı vadiyi izleyen doğaseverler, kayalıklarda gezinen yaban keçilerini de doğal ortamlarında görme fırsatı buluyor.

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, AA muhabirine, Tunceli'nin doğal güzelliklerini görünce büyük heyecan yaşadığını söyledi.

Kente ikinci kez ziyaret gerçekleştirdiğini ifade eden Ross, "Tabii bir arkeolog profesörü olarak buranın doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi güzelliklerini de çok merak ediyordum. Özellikle Rabat Kalesi'ni ve Rabat Köprüsü'nü çok övmüşlerdi. Ben de onun için buraya gelmek için canla başla uğraştım ve geldim." dedi.

Ross, bölgede eşsiz manzaralarla karşılaştığını belirterek, "Vadideki köprü, antik yol ve değirmen halen duruyor. Tarihi doku olduğu gibi kalmış ve doğal olarak biraz doğanın tahribatı var. Onun dışında vadi çok güzel, herkesin gelmesi ve görmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

Kültürel miras açısından önemli bir yer

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yasemin Yılmaz da Tunceli'de geçen yıllarda yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılar yaptıklarını anlattı.

Rabat Vadisi'nin kültürel miras açısından önemli bir yer olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada bizi coşkulu bir su sesi karşıladı, kuş sesleri buna eşlik ediyor. Aynı zamanda arazideki bitki ve çiçeklerin kokusu her tarafa yayılıyor. Tabii bu bölge biraz daha bizim için geç bir dönem, Urartu olabilir, Demir Çağı'na ait kalıntıların olduğu bir yer. Bu açıdan önemli bir alandayız ama şu an için daha çok doğası ilgimizi çekiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'nin Gizli Cenneti: Rabat Vadisi - Son Dakika

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