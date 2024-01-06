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Turgutlu'daki deve güreşlerinde renkli görüntüler - Son Dakika
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Turgutlu'daki deve güreşlerinde renkli görüntüler

Turgutlu Belediyesi Geleneksel Deve Güreşleri büyük ilgi gördü. Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Deveciler Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 pehlivan devenin nefes kesen mücadelesi izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Dereceye giren develere kupaları da takdim edildi.

Turgutlu\'daki deve güreşlerinde renkli görüntüler
06.01.2024 - 20:12,  Güncelleme: 20:19
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Turgutlu'daki deve güreşlerinde renkli görüntüler

Turgutlu Belediyesi Geleneksel Deve Güreşleri büyük ilgi gördü

MANİSA - Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Deveciler Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Geleneksel Deve Güreşleri" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Deveciler Derneği iş birliğinde düzenlenen "Geleneksel Deve Güreşleri" büyük ilgi gördü. Irlamaz Alanı 2. Etapta saat 09.00'da başlayan Turgutlu Belediyesi Geleneksel Deve Güreşleri'ne Turgutlu halkı yoğun ilgi gösterirken aynı zamanda çevre il ve ilçelerden de pek çok deve güreşi sever katıldı. Yaklaşık 100 pehlivan devenin nefes kesen mücadelesini vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi.

Renkli ve heyecan dolu anların yaşandığı Geleneksel Deve Güreşleri'nde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları da takdim edildi.

Turgutlu Belediyesi Geleneksel Deve Güreşleri'ne Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve muhtarlar katıldı.

"Namuslu bir şekilde bu Turgutlu'yu yönetmeye devam edeceğiz"

Verdiği sözleri tutmanın onuru ve gururuyla halkının karşısında olduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Seçim sahalarında sizlere sözler vermiştik. 'Ata sporlarımızı, milli bayramlarımızı onlara layık bir biçimde coşkuyla yakışır bir şekilde kutlayacağız' demiştik. Göreve geldiğimizden bugüne kadar at yarışları, cirit müsabakaları, yağlı pehlivan güreşleri ve olmazsa olmazımız deve güreşlerimizi de geleneksel hale getirdik. Ben bu sözü tutmanın haklı gururu ve onuruyla karşınızdayım. Bundan sonraki süreçte de sizlere verdiğimiz bütün sözleri tutarak siyaset yapmaya, namuslu bir şekilde bu Turgutlu'yu yönetmeye devam edeceğiz. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Deve güreşlerine gönül vererek bizleri yalnız bırakmayan hemşerilerimize ve bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA
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