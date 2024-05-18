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Turistik Tuz Ekspresi yolcuları, Çankırı'ya hayran kaldı

Çankırı Valisi Taşolar:

"Turistik Tuz Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep bizleri memnun etti"

ÇANKIRI - Çankırı'da 1934 yılından sonra ilk kez 90 yıl sonra "Turistik Tuz Ekspresi" olarak yeniden başlatılan seferde, Çankırı'ya gelen ziyaretçiler şehre hayran kaldı. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, turistik tuz ekspresine yönelik gösterilen yoğun talebin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi.

Çankırı'da 1934 yılında başlatılan ve 4 yıl sefer düzenledikten sonra kaldırılan "Tenezzüh (Gezinti) Treni" seferleri, Çankırı Valiliği koordinasyonunda Çankırı Belediyesi, TCDD, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çankırı Konfederasyonu ve TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kuruluna bağlı seyahat acentelerinin iş birliğiyle "Turistik Tuz Ekspresi" olarak 90 yılın ardından yeniden başlatıldı.

Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun işaretiyle Ankara Garından saat 7.50'de hareket eden ilk "Turistik Tuz Ekspresi", 3 saatlik bir yolculuğun ardından Çankırı'ya ulaştı. Çankırı'da 90 yıl önce gerçekleştirilen "Tenezzüh (Gezinti) Treni" seferlerinin devamı niteliğindeki "Turistik Tuz Ekspresi" yolcuları, kaya tuzunun başkenti Çankırı'da büyüleyici yer altı tuz şehrini ziyaret etti. 250 yolcunun bulunduğu trende seyahat edenler, Dünyanın en büyük tuz mağarası olması özelliğini taşıyan ve yerin 150 metre altında bulunan aynı zamanda Hititlerden bu tarafa kullanılan, Türkiye'nin endüstriyel mirasları arasındaki yer altı tuz şehrini gezdi. Yer altı tuz şehrine hayran kalan turistik tren ekspresi yolcuları, Çankırı'nın önemli tarihi eserleri arasında yer alan tıbbın ve eczacılığın sembollerinin doğduğu mekan olan Taş Mescit ve Çankırı Mevlevihanesi, Buğday Pazarı Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi, Sultan Süleyman Cami (Ulu Cami) ile Tarihi Çankırı sokaklarında zamanda tarihi bir yolculuk yapma fırsatı bularak, şehrin ilgi çekici mekanlarından olan Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesinde iletişim tarihini keşfetti. Buradaki ziyaretin ardından yolcular, 8 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapan Çankırı Müzesini ve imece kültürünün sergilendiği Tarihi Çamaşırhane Müzesini de gezdi. Zaman içerisinde yapılan nostaljik tur sonrası Çankırı'nın coğrafi işaretli geleneksel lezzetlerini de deneyimleme imkanı bulan ziyaretçiler, Yöresel Mutfak ve Kültür Evi'nde Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile bir araya geldi. Vali Taşolur ile bir süre sohbet eden ziyaretçiler, Çankırı gezisini tamamladıktan sonra Çankırı Tren Garı'ndan saat 19.40'da Ankara'ya dönüş yapmak üzere hareket etti.

İlk seferinde yoğun talep gören Turistik Tuz Ekspresi, Ankara-Çankırı-Ankara güzergahında 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde günübirlik olarak ziyaret gerçekleştirebilecek.

"İkinci tren seferinde de yüzde 80 doluluğa ulaşmış bulunuyoruz"

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Turistik tuz ekspresinin yolcularını ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkes adına bu projenin hayata geçirilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben, 12 yıl Ankara'da yaşamış birisi olarak hep günübirlik Safranbolu'ya, Beypazarı'na ve Amasya'ya geçerek kendi adıma bunu turist olarak yaşamıştım. Bundan sonra Çankırı, Ankaralıların iç turizmi olarak günübirlik ziyaret edebilecekleri merkez olabileceğini gördükten sonra bu anlamda hep beraber çalışmalara başladık. Bugünde bunun ilk meyvesini topluyoruz. İnşallah bundan sonrası için özellikle Ankara'da yaşayan misafirlerimiz için Çankırı'nın güzel bir turizm merkezi olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Çankırı Valiliği olarak Ankara'dan Çankırı'ya 4 sefer yapılması üzerine turistik tuz treni seferi planladıklarını belirten Vali Taşolar, "Bu seferler birer hafta ara ile Cumartesi günleri olacak. İlk trenimiz tamamen doldu ikinci trenimizde yüzde 80 doluluğa ulaştı. Diğer tren seferlerinde de doluluk oranına ulaşacağımıza inanıyorum. Seferlerin duyurulmasında da basının bizlere desteği oldu. Ümit ediyoruz ki Çankırı, iç turizm anlamında hak ettiği yerlere gelecektir" diye konuştu.

"Hititlerden günümüze kadar gelen yer altı tuz mağarasının turizme açılmasından mutluluk duydum"

Ankara'dan Çankırı'yı gezmek için gelen Şirin Doğan ise, "Turistik tuz ekspresi treniyle geldik. Çankırı'nın tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması için iyi bir fırsat olmuş. Aslında geç kalınmış bir proje. İnşallah bundan sonrası için Çankırı'nın gelişmesine ivme kazandıracaktır. Şehir de çok güzel, çok beğendim, tuz mağarasını da çok beğendim. Hititlerden bu yana bir mağaranın turizme açılmasını destekliyorum. Tuz mağarasının ambiyansı çok güzel, verilen bilgiler oldukça faydalı, hem sağlık hem kültür turizmi açısından oldukça verimli buldum" şeklinde konuştu.

Tenezzüh treninin 1934 yılında Ankara'dan Çankırı'ya sefer düzenlediğini hatırlatan Ahmet Mahmut Şen de, "Bu bir gezinti treniydi. Ankara'dan Çankırı'ya 90 yıl sonra aynı tren ile yolculuk yaparak Çankırı'ya keşfetmek için bugün ziyarete geldik. Çankırı'nın güzelliklerini tüm Türkiye'ye tanıtmamız gerekiyor. Öncelikle en yakınımızda ki Başkent Ankara'ya tanıtmamız lazım. Ben bu kadar büyük ve devasa bir tuz mağarası olduğunu tahmin etmiyordum. Devasa kamyonların buradan geçebileceğini gördüm. Hititler döneminden itibaren kullanılan bir tuz mağarası olduğundan bahsettiler. Şu anda yerin 150 metre altındayız. Dünyanın en büyük tuz mağarasının içerisinde bulunuyoruz. Heyecanlanmamak elde değil gerçekten" şeklinde konuştu.