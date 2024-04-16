Turizm Haftası Marmara Denizi'ne taşındı: Yelkenciler ve römorkörlerden özel gösteri
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Yelken ve İhtisas Kulübü'nde yelkenciler ve römorkörler Marmara Denizi açıklarında gösteri yaptı.
Tekirdağ'da Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. Turizm Haftası çerçevesinde Marmara Denizi açıklarında özel bir gösteri düzenlendi. Yelkenciler ve römorkörler denizde gösteri gerçekleştirdi. Römorkörlerin, yelkencilerin arkasından havaya su püskürtmesi ilgiyle izlendi.
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta kapsamında kentin turizm potansiyeline dikkat çekmek için etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Yamaç paraşütünden sonra ilimizde en çok yabancı turist çeken spor aktivitesi yelkendir. Tekirdağ'daki yelken kulübü de çok köklü bir kulüp. Burada hem milli takıma sporcu yetiştiriliyor hem de kentin turizmine katkı sağlanarak yelken sporu tanıtılıyor. Yıl boyunca farklı ülkelerden sporcular burada gelip yelken yapabiliyor. Farkındalık oluşturmak için güzel bir etkinlik yaptık. Sporcular içinde vatandaşlar için de bu gösteriler anlamlı oldu. İlimize özellikle yelken sporcu için en çok Bulgaristan, Romanya ve Makedonya'dan turistler geliyor. Yelken için gelmek isteyen herkesi ilimize bekleriz" diye konuştu.
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