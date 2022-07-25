Türk Boyları Kültür Şöleni Yalova'da gerçekleşti - Son Dakika
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Türk Boyları Kültür Şöleni Yalova'da gerçekleşti

25.07.2022 10:13
Türk Boyları Kültür Şöleni Yalova'da gerçekleşti

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin (YAFEM) düzenlediği 25. Türk Boyları Kültür Şöleni Altınova'da yapıldı.

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin (YAFEM) düzenlediği 25. Türk Boyları Kültür Şöleni Altınova'da yapıldı. Festivale katılan folklor oyun grupları, birbirinden güzel oyunlarını sahneledi.

Altınova Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Oral, "25. Türk Boyları Kültür Şöleni kelimenin tam anlamı ile harika oldu. Gerçekten binlerce yıl öncesine uzanan tüm renklerimiz ve değerlerimizle bir kez daha gurur duyduk. Bu güzellikleri bizlerle paylaşan konuklarımıza da özellikle çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

gençlik, Yalova, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Türk Boyları Kültür Şöleni Yalova'da gerçekleşti - Son Dakika

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