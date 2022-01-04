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Türk dizilerinin gözde mekanı Lonca'nın çehresi değişiyor - Son Dakika

Türk dizilerinin gözde mekanı Lonca'nın çehresi değişiyor

04.01.2022 09:46

- Türk dizilerinin gözde mekanı Lonca'nın çehresi değişiyor Proje kapsamında 400 binanın 130 tamamlandı Çalışmaların yazın tamamlanması planlanıyor Eski İstanbul mahallelerinin en güzel örneklerinden olan ve yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip Lonca'yı kentsel tasarım projesi ile eski...

- Türk dizilerinin gözde mekanı Lonca'nın çehresi değişiyor

Proje kapsamında 400 binanın 130 tamamlandı

Çalışmaların yazın tamamlanması planlanıyor

İSTANBUL - Eski İstanbul mahallelerinin en güzel örneklerinden olan ve yaklaşık 500 yıllık bir geçmişe sahip Lonca'yı kentsel tasarım projesi ile eski günlerine kavuşuyor. Çukur, Üç Kuruş gibi son dönemde popüler olan dizilerin çekildiği mahallede, 400 binanın 130'unda bakım onarım çalışmaları tamamlandı.

Lonca Mahallesi çeşitli sebeplerle yıpranan tarihi dokusunun onarılması, korunması ve eski günlerdeki gibi İstanbul'un çekim merkezlerinden biri haline gelmesi amacıyla 400 binadaki dış cephe yenileme çalışmaları devam ediyor. Fatih Belediyesi "Lonca Cephe Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında 130 tane binanın basit bakım onarım çalışmalarını tamamlarken, 18 tane sokak, 70 tane tescilli eseri de düzenleyecek. Son dönemde çekilen Türk dizilerin de gözde mekanı olan mahalledeki çalışmaların yazın tamamlanması planlanıyor.

"Renk uzmanlarımız bu projeyi hazırlıyorlar"

Proje hakkında bilgi veren Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Sümeyye Koç: "Fatih Ayvansaray Semti Lonca Mahallesi'nde Eylül 2021 tarihinden itibaren başlattığımız bir çalışma bu. Şuan 400 tane bina cephesinin basit bakım onarımını kapsayan bu çalışmada 130 tane binayı tamamladık. Bu kapsamda 18 tane sokak, 70 tane tescilli eser ve diğer binalar basit bakım onarım ile düzenlenecek. Düzenleme çerçevesinde cephelerin yüzeylerindeki bütün eklentileri kaldırıyoruz. Klima ünitelerini düzenliyoruz. Çanak antenleri, çatıları, kablo kanallarını tekrar düzenliyoruz. Binaların cephelerindeki sıvaları toparlayıp yeniden renklendiriyoruz. Bu renklendirme çalışması da belli bir proje kapsamında gerçekleşiyor. Renk uzmanlarımız bu projeyi hazırlıyorlar. Daha sonra alandaki ekiplerimizle bu cephelerde uygulamalar başlatılıyor. Lonca'daki bu uygulama çalışmaları yaz aylarına doğru tamamlanmış olacak. Daha renkli bir semt gezenlerin beğenisine çıkacak" diye konuştu.

"Müslüman-roman vatandaşların yerleştirildiği bir bölge"

Bu mahallenin yerli yabancı birçok turisti ağırladığını belirten Koç: "Lonca semti gerçekten çok eski bir yerleşim yeri. İstanbul'un fethinden itibaren Müslüman-roman vatandaşların yerleştirildiği bir bölge yaklaşık 500 yıllık bir tarihi var. Zaman içerisinde buradaki yapıların köhneleşmesi, buraya farklı grupların gelip gitmesiyle burada karışık ve çok renkli bir yaşam tarzı var. Yerli yabancı bir çok turistin, gezginin, fotoğrafçının gezdiği bir bölge burası. Bizim bu bölgeyi seçmemizdeki nedenlerden biri hem bu bölgedeki sosyal yaşantıya dokunmak, insanların hayatına kolaylık sağlamak, evlerini düzenleyerek kış şartlarına daha hazır hale getirmek, hem de tarihi yarımada çok turistik bir bölge, çok fazla ziyaretçinin gelip gezdiği bir bölge bu anlamda bu bölgeyi biraz daha canlandırmak ve kalkındırmak için yaptığımız bir çalışma" ifadelerini kullandı.

"Bütün kırık ve dökükleri yapılıyor"

Evlerinin bakım onarımının yapıldığını söyleyen Nihal Gülcü: "Evlerimiz çok yıpranmıştı zaten 200 senelik evler, hepsi koruma altında. Boya ile birlikte tadilat oluyor. Bütün kırık ve dökükleri yapılıyor. Bir 50 sene daha gider bu şekilde. Biz roman milletiyiz semtimizin dışına çıkınca ikinci insan muamelesi görüyoruz. Ama belediyemizde böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Sokağımız daha güzel olacak"

Herkesin evlerini boyamasını tavsiye eden Gönül Gülcü: "Evimiz güzeldi şimdi daha da güzel olacak. Ayrıca sokağımız daha da güzel olacak ve derli toplu olacak. Herkes boyatsın, sokağımız güzel olsun" dedi.

Türk dizilerinin gözde mekanı Lonca'nın çehresi değişiyor
Türk dizilerinin gözde mekanı Lonca'nın çehresi değişiyor
Türk dizilerinin gözde mekanı Lonca'nın çehresi değişiyor

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İstanbul, Fatih, Lonca, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türk dizilerinin gözde mekanı Lonca'nın çehresi değişiyor - Son Dakika


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