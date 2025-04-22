Türk Dünyası Çocuk Festivali Beğeniyle İzleniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türk Dünyası Çocuk Festivali Beğeniyle İzleniyor

Samsun'da 12 ülkeden 144 katılımcı ile düzenlenen festivalde halk oyunları gösterisi yapıldı.

22.04.2025 16:15
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SAMSUN'da 12 ülkeden 144 katılımcının yer aldığı Türk Dünyası Çocuk Festivali'nde sergilenen halk oyunları gösterisi, beğeniyle izlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yunus Emre Enstitüsü'nün iş birliğiyle gerçekleştirilen Türk Dünyası Çocuk Festivali'nde sergilenen halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. 12 ülkeden 144 katılımcının yer aldığı festivalin 2'nci gününde kendi kültürlerine ait dansları sergileyen çocuklar, izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

'ÇOK ÖZEL BİR ANI OLARAK KALACAK'

AzerbaycanTürkiye'de temsil ettiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen 5'inci sınıf öğrencisi Yusuf Muhtarlı (11), "Azerbaycan'a özgü milli danslarımızı sergiledik. İçinde Kafkas ezgilerinin de olduğu bu gösteri için uzun süre hazırlandık. Yaklaşık 1-2 ay boyunca büyük bir emek ve azimle çalıştık. Zaman zaman zorlandık ama sonunda başardık. Sahneye çıktığımızda tüm yorgunluğumuzun yerini mutluluk ve gurur aldı. Bu festival sayesinde hem kültürümüzü tanıttık hem yeni dostluklar kurduk hem de unutulmaz anılar biriktirdik. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Çocuk Festivali hayatım boyunca unutamayacağım çok özel bir anı olarak kalacak" dedi. Katılımcılar, yarın da saat 11.00'de Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak. Programın devamında, saat 14.30'da Tütün İskelesi'nde etkinlikler yapılacak.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Dünyası Çocuk Festivali Beğeniyle İzleniyor - Son Dakika

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