Türk Müziği Çin\'de Yankı Buldu

Kültür Sanat

Türkiye'nin Guanco ve Hong Kong Başkonsoloslukları tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Çin'in Guandong eyaleti ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi düzenlenen konserler müzikseverlerden ilgi gördü.

Çin'de Guanco, Foshan, Shenzhen ve Hong Kong'da düzenlenen konserler serisinde Tatar asıllı genç flüt sanatçısı Aliya Vodovozova Türk müziğinin seçkin eserlerini sanat severlerin beğenisine sundu.

Etkinlikte konuşan Türkiye Cumhuriyeti Guanco Başkonsolosu Kaan Başkurt, Guandong eyaleti dahilinde son yıllarda düzenlenen sanat ve müzik festivallerinde Türk kültürüne ilginin giderek arttığını belirtti.

Başkurt, flütist Aliya Vodovozova ve piyanist Katarziyana Borek çaldığı eserlerin de Türk müziğinin zengin çeşitliliğini sanatseverlere en iyi şekilde yansıttığını ifade etti.

Türkiye-Hong Kong Dostluk Konseri düzenlendi

Hong Kong Başkonsolosluğu tarafından Asia Society'de düzenlenen "Türkiye-Hong Kong Dostluk Konseri"nde Hong Konglu piyanist Shelly Ng ile birlikte sahne alan Aliya Vodovozova, Ulvi Cemal Erkin, Kerem Zeki Ün, Fazıl Say gibi çağdaş Türk bestecilerin eserlerinin yanı sıra Osmanlı Saray Musikisinden örnekler sundu.

Türkiye Cumhuriyeti Hong Kong Başkonsolosu Kerim Sercan Evcin, etkinlikte yaptığı konuşmada, müzik serüvenin önemli bir bölümünde Türkiye'de bulunan Vodovozova'nın önemli bir kültür elçisi olarak Türk müziğini dünyanın dört bir yanında başarıyla tanıtmaya devam ettiğini kaydetti.

Genç sanatçı Vodovozova ise Çin'de verdiği konserlerle Türk müziğini dünyaya tanıtmaya devam etmesinden memnuniyet duyduğunu, kişisel gelişiminde eşsiz bir yere sahip olan Türkiye'ye bu şekilde teşekkür edebildiğine inandığını söyledi.

Çin'deki konserlerine sanatseverler, diplomatlar, iş dünyası temsilcileri, genç müzisyenler ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu geniş bir yelpazedeki dinleyicilerin katıldığını ifade eden Flütist Vodovozova, tüm kesimlerden Türk müziğinin etkileyici tınılarına ilişkin övgü dolu sözler duymaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Hong Kong 29 Ekim Resepsiyonu'nda da sahne alan Aliya Vodovozova, Aşık Veysel'den "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserini seslendirerek Veysel'in sevgi mesajını Anadolu'dan binlerce kilometre ötede Hong Kong'a taşıdı.