Türk ve Yunan Sanatçıların Ortak Çalışmasıyla Sahnelenecek Romeo ve Juliet Oyunu Provaları Tamamlandı

İngiliz yazar William Shakespeare'in asırlardır sahnelenen, bu kez de Türk ve Yunan sanatçıların ortak çalışmasıyla iki ülkede izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Romeo ve Juliet" oyununun provaları tamamlandı.
Devlet Tiyatroları (DT) ile Yunanistan Pire Şehir Tiyatrosunun ortak yapımıyla, iki düşman ailenin birbirini seven genç evlatları Romeo ve Juliet'in aşk hikayesinin farklı bir yorumla anlatılacağı oyun, yarın akşam Ankara Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde "perde" diyecek.
Oyunun iki ay önce Yunanistan'da başlayan provaları, yarın ilk kez seyirciyle buluşacağı Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde tamamlandı.
Anadolu Ajansı (AA) da Türk ve Yunan sanatçıların ortak çalışmasıyla hazırlanan oyunun son provasını görüntüledi.
"Nefretle sadece kaybederiz"
Prova öncesi AA muhabirine konuşan yönetmen Lefteris Yovanidis, iki ülke sanatçılarının iletişim kurarak, işbirliği yapması ve ülkeleri arasında köprüler kurmasının önemini vurguladı.
İki kültürle ilgili birçok bağlantının bulunduğuna dikkati çeken Yovanidis, "Orijinal oyunu uyarlayan iki aileyi bulma şansımız var. Biri Yunan, diğeri Türk ailesi. Aynı şehirde birlikte yaşarlar, birçok çatışmaları vardır. Sonunda, birbirlerine saygı göstermenin en önemli şey olduğunu fark ederler. Çünkü nefretle sadece kaybederiz, günlük yaşamımızda sevgiye sahip olduğumuzda kazanırız." diye konuştu.
İki ülke halkının birbirlerine çok sevgi beslediklerini, iki ülkeyi birbirine bağlayan birçok ortak nokta bulunduğunu ifade eden Yovanidis, "Elbette bizi uzak tutan bazı siyasetler de var." dedi.
Yovanidis, gelecek nesiller için en iyisini düşünmenin herkesin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Yeni nesiller bu iki ülkede yaşayacaklar ve hangi geleceği istediklerini, gelecekte nasıl yaşamlarını sürdüreceklerini düşünmeleri gerekiyor. Onların yaşamının ve geleceğinin barış içinde olması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara, İstanbul ve Atina'da sahnelenecek
Türk ve Yunan sanatçılarla ortak çalışma tecrübesine ilişkin görüşlerini de paylaşan Yovanidis, oyuncuların aynı deneyime sahip olduklarını ve ortak dili oldukça hızlı ve kolay bir şekilde bulduklarını aktardı.
Yönetmen Lefteris Yovanidis, izleyiciyle buluşacakları için çok heyecanlı olduğunu da dile getirerek, seyircilerin tepkilerini görmek için sabırsızlandığını, vermek istedikleri mesajı izleyicilerin almasını beklediklerini söyledi.
Ankara'dan sonra İstanbul ve Atina'da da sahne alacaklarını bildiren Yovanidis, Selanik, İzmir, Antalya gibi farklı şehirlerde de performanslarını sergilemek istediklerini kaydetti.
Türk ve Yunan sanatçıların ortak çalışmasıyla iki ülkede izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Romeo ve Juliet" oyunu yarın akşam 20.00'de Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › Türk ve Yunan Sanatçıların Ortak Çalışmasıyla Sahnelenecek Romeo ve Juliet Oyunu Provaları Tamamlandı - Son Dakika
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