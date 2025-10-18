"En iyi turizm köyleri" belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede - Son Dakika
"En iyi turizm köyleri" belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

18.10.2025 11:27
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BM Turizm Örgütü tarafından açıklanan "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde Türkiye'den 4 köyün yer aldığını duyurdu. Muğla-Akyaka, İzmir-Barbaros, Mardin-Anıtlı ve Antalya-Kaleüçağız köyleri, doğal güzellikleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla listede yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Örgütü'nün açıkladığı "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde Türkiye'den 4 köyün yer aldığını bildirdi.

TÜRKİYE'DEN 4 KÖY LİSTEDE

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Muğla'dan Akyaka, İzmir'den Barbaros, Mardin'den Anıtlı ve Antalya'dan Kale Üçağız köylerinin doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildiğini belirtti.

"KIRSAL TURİZMİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'den 4 köyün dünyanın en iyileri arasında olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkan bu köylerimiz, Anadolu'nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor. Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, kültürel mirasımızı koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak görüyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."

DÜNYA GENELİNDE 52 KÖY SEÇİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Turizm Örgütü tarafından beşincisi düzenlenen "En İyi Turizm Köyleri" girişimi kapsamında, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü.

Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen 270'ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi.

Liste, Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Ayrıca 20 köy "Yükseltme Programı"na dahil edilerek gelecekte "En İyi Turizm Köyü" ünvanı alabilmeleri için destek kapsamına alındı.

Yeni listeyle, "En İyi Turizm Köyleri Ağı"na katılan köy sayısı 319'a ulaştı.

BM Turizm Örgütü, "En İyi Turizm Köyleri" girişiminin 6'ncısı için başvuruların 2026'nın ilk çeyreğinde başlayacağını duyurdu.

Kaynak: AA

