Türkiye'den Irak'a 6 Tarihi Tablet İadesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye'den Irak'a 6 Tarihi Tablet İadesi

30.06.2025 14:03
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Kültür Bakanlığı, Irak kökenli 6 çivi yazılı tableti Irak'a iade etti, toplam iade sayısı 97 oldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Irak kökenli çivi yazılı 6 kil tableti, Iraklı yetkililere iade etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi'nde düzenlenen törenle Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdul Ridha Hassan Al-Lachmawi'ye Irak kökenli çivi yazılı 6 kil tableti iade etti. Gönüllü bir koleksiyoner tarafından iade edilen ve İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanlarının bilimsel incelemeleriyle Irak'a ait olduğu belirlenen eserlerin; ekonomik, idari ve dini içerikler barındırdığı ifade edildi.

'TABLETLER BİLİMSEL VE KÜLTÜREL AÇIDAN EŞSİZ BELGELER'

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Türkiye kendi kültürel mirasına gösterdiği özeni diğer milletlerin tarihi ve kültürel değerlerine karşı da aynı duyarlılıkla sürdürmektedir. Bu anlayışla bilimsel verilerle Irak kökenli olduğu tespit edilen 6 adet çivi yazılı kil tabletin ait olduğu topraklara, Irak'a iadesi için buradayız. Kültür varlıklarının köken ülkelerine iadesi sürecinde Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla Irak makamlarıyla temasa geçilmiş, bilgi ve belgeler paylaşılmıştır. Iraklı yetkililer sürece büyük bir hassasiyetle yaklaşmış, kendi uzmanlarının görüşleriyle sürece katkı sağlamıştır. Bugün iadesi gerçekleşen tabletler 3'üncü Ur, Eski Akkad ve Eski Babil dönemlerine aittir. Bu tabletler gündelik işlemlerden rahip listelerine ve değerli eşya kayıtlarına kadar pek çok bilgi sunan bilimsel ve kültürel açıdan eşsiz belgelerdir" dedi.

'IRAK'A İADE EDİLEN KÜLTÜR VARLIĞI SAYISI 97'YE ULAŞTI'

Bugün gerçekleştirilen iadenin iyi niyetli bir jestten öte olduğunu vurgulayan Yazgı, "Türkiye, UNESCO'nun 1970 ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1483 ve 2199 sayılı kararlarına tam uyum içerisinde hareket etmektedir. Bu kararlar özellikle savaş ve yasa dışı yollarla kültürel varlıkların kaçırılmasına karşı alınacak önlemleri net bir şekilde ortaya koymaktadır. Ancak kültür varlıklarının yasa dışı dolaşımıyla mücadele sadece ulusal mevzuatlarla değil, uluslararası toplumun ortak iradesi ve iş birliğiyle ancak mümkün olabilmektedir. Uluslararası hukukun ve kültürel sorumluluğun bir yansımasıdır. Bu kapsamda 2010 yılında 4 eser, 2019'da 81 eser, 2022'de 6 eser ve bugün 2025 yılında 6 adet tabletle birlikte Türkiye'nin Irak'a iade ettiği toplam kültür varlığını sayısı 97'ye ulaşmıştır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'den Irak'a 6 Tarihi Tablet İadesi - Son Dakika

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