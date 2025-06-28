Türkiye Kültür Yolu Festivali Avrupa'da Tanındı - Son Dakika
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Türkiye Kültür Yolu Festivali Avrupa'da Tanındı

Türkiye Kültür Yolu Festivali Avrupa\'da Tanındı
28.06.2025 11:32
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Bursa'da başlayan festival, kültür ve turizm politikalarının başarısını gösteriyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Avrupa'nın en seçkin festivalleriyle anıldığını belirterek "Avrupa Festivaller Birliği'ne üye bir organizasyondan söz ediyoruz. Bu başarı, kültür ve turizm politikalarımızın ne denli doğru bir eksende ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor." dedi.

Yazgı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde, Bursa'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 5. durağı olduğunu, kentin ruhunu, tarihini ve kültürünü sanatla bütünleştiren büyük bir kültür hareketini başlatmanın heyecanının yaşandığını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 7 bölgede, 20 şehirde hayat bulduğunu anlatan Yazgı, şöyle konuştu:

"Bu festival, yalnızca konserlerden ya da sergilerden ibaret değil, geçmişle geleceği buluşturan, yerel olanla evrenseli harmanlayan güçlü bir kültür ve turizm atılımıdır. Şehirlerimizi marka şehirler haline getirmenin yolu, onların kültürünü, sanatını ve hikayesini yaşatmaktan geçiyor. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Bu kültür atılımımızın turizme olan yansıması da oldukça sevindirici. Türkiye'nin dünya turizminde 5. sıradan 4. sıraya yükselmesi, kültürel mirasımızın etkin tanıtımı ve zengin içerikli etkinliklerle doğrudan ilişkilidir."

Yazgı, kültürel etkinliklerin nitelikli ziyaretçi artışını destekleyerek turizme önemli katkı sağladığını, bu etkinliklerin en güçlüsünün Türkiye Kültür Yolu Festivali olduğunu vurgulayarak "İlk yola çıktığımızda 80 etkinlik noktasıyla başlamıştık. Bugün bu sayı, 1000'e yaklaştı. 2024 yılı itibarıyla de 6 binin üzerinde etkinlik ve on binlerce sanatçıyla halkımızı sanatla, sanatçılarımızı halkla buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ailelerimize söyleşiler ve sergiler sunuyoruz"

Festivalin sadece sanatseverlere değil, 7'den 70'e tüm vatandaşlara ulaşmayı amaçlayan kapsayıcı bir organizasyon olarak düzenlendiğini anlatan Yazgı, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, şehirlerimizin meydanları, sokakları, müzeleri, ören yerleri, kütüphaneleri ve kültür merkezleri sanatla dolup taşıyor. Çocuklarımıza atölyeler, gençlerimize konserler, ailelerimize söyleşiler ve sergiler sunuyoruz. Bu festivalin temel taşı, 'kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm' vizyonudur. Bugün artık Avrupa'nın en seçkin festivalleriyle birlikte anılan, Avrupa Festivaller Birliği'ne üye bir organizasyondan söz ediyoruz. Bu başarı, kültür ve turizm politikalarımızın ne denli doğru bir eksende ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor. Aynı zamanda da sanatın ve kültürün halkla buluşmasını, toplumla bütünleşmesini ve geniş kitlelere yayılmasını sağlayan güçlü bir zemin oluşturuyor."

Yazgı, festivalin bıraktığı kültürel ve sanatsal izlerin kent yaşamında kalıcı etkiler bıraktığına dikkati çekerek festivalle şehirlere hatırlanacak anılar, gençlere ilham ve kültüre sahip çıkacak bir gelecek bıraktıklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Yazgı ve protokol üyeleri, festival kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sergileri ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye Kültür Yolu Festivali Avrupa'da Tanındı - Son Dakika

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