Türkiye Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin, "Bu, dünyada ses getiren çok önemli bir kültür-sanat festivali. Çünkü, kültür ve sanat gerçek manada örfüyle, adetiyle, geleneğiyle, göreneğiyle, sanatı ve gastronomisiyle bir bütün. Bu bütünü oluşturmak için büyük bir çaba içerisindeyiz" dedi.

Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen Konya Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreninde, Konya'nın tarih boyunca ilim, irfan ve medeniyetle anılan bir şehir olduğunu söyledi.

Konya'nın, geçmişle geleceği, kültürle maneviyatı buluşturan müstesna şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Yazgı, "Biz bu mirası, Büyükşehir Belediye Başkanımla Roma'nın kalbinde, Kolezyum'da bir sema ayiniyle taçlandırdık. Tüm Avrupa'da bu konuşuldu. Bu bir vizyon ve bakış meselesidir." diye konuştu.

Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin de bu anlayışla, şehirlerin sahip olduğu tarihi, kültürel ve sanatsal değerleri görünür kılmak, onları yeni kuşaklarla buluşturan güçlü bir kültür ve sanat hareketi olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Bu yolculuğun, 2021'de tek şehirle başladığına değinen Yazgı, "Bugün 7 bölgede 26 şehrimizde ve yaklaşık 8 ay boyunca festival coşkusu yaşanmaya devam edecek. Bu, dünyada ses getiren çok önemli bir kültür-sanat festivali. Çünkü, kültür ve sanat gerçek manada örfüyle, adetiyle, geleneğiyle, göreneğiyle, sanatı ve gastronomisiyle bir bütün. Bu bütünü oluşturmak için büyük bir çaba içerisindeyiz. Çünkü Anadolu coğrafyası bir hazine, bu hazinenin içerisinde o değerleri bulup tüm dünyayla bunu paylaşmak bir emek istiyor." diye konuştu.

Beşinci kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapan Konya'nın en önemli duraklardan biri olduğunu aktaran Yazgı, festival kapsamında 10 mekanda gerçekleştirilecek 148 etkinlikle, kentin her köşesinin sanatın ve kültürün heyecanıyla buluşacağını söyledi.

"Konya, birbirinden değerli lezzetleriyle kültürümüzün yaşayan bir parçası"

Yazgı, şehrin tarihi mekanlarının, festival kapsamında önemli durakları oluşturacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Festival boyunca Osmanlı Mukaddes Emanetleri Sergisi, ziyaretçileri medeniyetimizin inanç ve tarihi hafızasıyla buluştururken, Yaşayan Miras Konya Sergisi ile hat sanatından keçeciliğe, ebru sanatından ahşap oymacılığına kadar pek çok geleneksel sanatımız yeniden hayat bulacak. Uygulamalı atölyeler ve söyleşilerle, bu zengin miras yalnızca izlenmeyecek, aynı zamanda deneyimlenecek. Kültürpark'ta kuracağımız Çocuk Köyü'nde düzenlenecek etkinliklerle, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sanatla buluşturacak, onları eğlenirken öğrenmelerine ve kültürel değerlerimizi keşfetmelerine katkı sağlayacağız. Konya, birbirinden değerli lezzetleriyle kültürümüzün yaşayan bir parçası. Festival kapsamında bu yıl hayata geçirdiğimiz Lezzet Noktası Projesi ile, belirlenen 53 gastronomi durağında misafirlerimiz Konya'nın zengin gastronomi mirasını deneyimleme fırsatı bulacak. Gastronomi etkinliklerimizde, Somer Sivrioğlu'nun ev sahipliğinde şeflerimiz Konyalılarla buluşup bu zengin mutfağı tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya çalışacaklar."

"Farklı renkleri milletimizle buluşturuyor"

Konya Valisi İbrahim Akın da Türkiye'nin ve dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olma özelliğine sahip Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 11'inci durağı olan Konya'da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletin ortak hafızası olan kültür ve sanatı korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Akın, "İnanıyorum ki bu festival, Konya'nın kültürel canlılığını pekiştirirken, turizm potansiyeline ve marka değerine de ivme kazandıracaktır." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise kültür ve sanatın hayat bulduğu organizasyonda birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin, kültür ve sanatı toplumun her kesimiyle buluşturan, ülkenin uluslararası marka değerine önemli katkılar sunan bir kültür sanat seferberliği olduğunu aktaran Altay, "2026 yılında, 26 şehrimize yayılan bu büyük organizasyon, 8 ay boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan, opera gösterilerine ve çocuk etkinliklerine kadar farklı renkleri milletimizle buluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Festivalin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Altay, Konyalıları 9 gün boyunca gerçekleştirilecek etkinliklere davet etti.

Konuşmaların ardından Yazgı ve beraberindeki heyet, sergi alanını ziyaret etti.