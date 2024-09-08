Çanakkale'deki Türkiye Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale'deki Türkiye Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Çanakkale\'deki Türkiye Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale'de etkinlikler sürüyor.

08.09.2024 14:47
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu durağı olan Çanakkale'de etkinlikler sürüyor. Festival kapsamında Troya Müzesi Etkinlik Alanı Kekeça "Mitolojik Hikayeler: Troya Atı" gösterisine sahne oldu. Etkinlikte izleyiciler, Troya'nın mitolojik öykülerini ve Troya Atı'nın hikayesini keşfetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde de Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1791'de bestelediği son operası Sihirli Flüt eserinden yola çıkılarak hazırlanan çocuk operası Sihirli Flüt (Tamino'nun Rüyası) Çanakkaleli minik seyircilerini ağırladı.

Ünlü komedyen Gökhan Ünver de aynı mekandaki stand-up gösterisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşattı.

"İskenderin Kenti: Aleksandreia Troas" etkinliğinde, Aleksandreia Troas kazısında çalışan arkeologlar tarafından ören yeri gezisi gerçekleştirildi.

Parion Kazı Alanı'nda da antik kentte uzun yıllardır çalışmalar yürüten arkeologlar tarafından gezi düzenlendi.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Çocuklar festivalin sekizinci gününde, çocuk tiyatrosu "Kral Şakir" ve "Orman Karıştı" ile gönüllerince eğlendi.

Çocuklar ayrıca Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen "Metin Özdamarlar ile Geçit Vermez Çanakkale" etkinliğinde tarih bilinci kazandı.

Her şehirde amatör sesleri halkla buluşturmayı hedefleyen "Sen de Söyle" yarışmasının üçüncüsü Çanakkale'de yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kent merkezindeki alış veriş merkezinde yer alan "Sen de Söyle" kabininde şarkısını kaydedip yarışmaya katılan adaylardan iki finalist belirlendi.

Onlarca amatör şarkıcının katıldığı yarışmanın finalistleri sağlık personeli İzelcan Göksu ve müzik öğretmeni Hakan Güder oldu.

Yarışmanın finali, Berkay konseri öncesinde Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde halkın oylarıyla belirlendi.

İzelcan Göksu, "Begonvil", Hakan Güder ise "Endamın Yeter" şarkılarını ana sahnede on binlerce kişinin karşısında söyledi.

1827 oyun kullanıldığı yarışmada, yüzde 61,5 oy oranıyla İzelcan Göksu birinci seçildi. Göksu birinci seçildikten sonra alkışlar eşliğinde tekrar sahneye çıkarak bir kez daha birinci olduğu şarkıyı seslendirdi.

Sanatçı Berkay, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi. Alanı dolduran on binlerce Çanakkaleli bütün şarkılara eşlik etti.

Öte yandan katılımcılar, Troya Müzesi'nin bahçesinde, zeytin ağaçlarının huzurlu atmosferinde yoga yapmayı deneyimledi.

Festival kapsamında Çanakkaleliler, Troya Müzesi'nde yoga etkinliğinde buluştu. Farklı bir deneyim yaşayan katılımcılar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'deki Türkiye Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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