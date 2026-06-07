Türkiye'nin İlk Çocuk Robot Tiyatrosu - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Çocuk Robot Tiyatrosu

Türkiye\'nin İlk Çocuk Robot Tiyatrosu
07.06.2026 18:37
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'Neci'nin Diji Maceraları-3', Ekim'de dijital tiyatro deneyimi sunacak. Teknoloji ve sanat buluşuyor.

Türkiye'nin ilk çocuk robot tiyatrosu oyunu olma özelliği taşıyan 'Neci'nin Diji Maceraları-3', ekim ayında seyirci ile buluşacak.

6. İstanbul Dijital Sanat Festivali kapsamında Türkiye'nin ilk çocuk robot tiyatrosu olma özelliği taşıyan 'Neci'nin Diji Maceraları-3', Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Neci'nin Diji Maceraları-3, çocuklara klasik sahne deneyiminin ötesinde dijital çağın dinamiklerine uygun yeni bir tiyatro dünyası sunuyor. Dr. Nabat Garakhanova tarafından kaleme alınan oyun, teknolojiyle büyüyen iki arkadaş Neci ve Meci'nin robot arkadaşlarıyla olan hikayesini ele alıyor. Yapay zeka, dijital sanat, çevre bilinci, geri dönüşüm ve gerçek dostluk konularının yer aldığı tiyatro oyunu, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir dünyanın kapılarını aralıyor.

"Projenin 2026 Ekim ayında seyircimizle buluşacak olması bizi heyecanlandırıyor"

Programda konuşan oyunun yazarı Dr. Nabat Garakhanova, "Çok heyecanlıyız, gurur verici bir durum. Çünkü Türkiye'nin ilk robot tiyatrosunu gerçekleştirmek bizi çok heyecanlandırıyor. Bir senedir üzerinde çalıştığımız projenin 2026 Ekim ayında seyircimizle buluşacak olması bizi heyecanlandırıyor. Bir yıl boyunca pedagoglar ve yapay zeka mühendisleri, akademisyenler ile çalıştık. Aynı zamanda robotun gelişimiyle ilgili mühendislerle beraber çalışarak, tiyatroya uygun hale getirdik. Artık son aylarda provalarla, çalışmalarla ekim ayında seyircimizle buluşacağız" dedi.

Oyunun yapay zeka destekli ilk çocuk tiyatrosu olduğunu belirten oyuncu Özgür Özgürgün, "Teknolojiyi tiyatroya katınca çok fazla seyirci geliyor. Toplumsal olarak zamanın dışına çıkmadığı için aynı zamanın ruhunu taşıyan robotları sahnede görünce çok heyecanlanıyor ve çocuğun kendisi de interaktif bir şekilde katılmak istiyor. Bu çok önemli. Bir tiyatronun izlenebilmesi için öncelikle seyircinin olması gerekiyor. Seyirci bu katılımı gösterdikten sonra teknoloji ile birlikte aslında tiyatro yapabileceğini gösteriyor. Çünkü yapay zekaya bir insan hükmettiriyor ve içine tiyatro bilgileri, senaryosunu ya da tiyatro metnini bir oyuncu aktarıyor. Bu tiyatronun sahne ile buluşması aynı zamanın ruhunu çocuklara sahne üzerinden vermek gibi geliyor ve çocuklara kendi örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi robotlar ve teknoloji ile birlikte ve gelenekseli de işin içerisine katarak seyirci ile teknoloji arasında bağ kuruyoruz. Böylece zamanın gerisinde kalmayıp, çocukları da bu güzel tiyatromuza ve sahneye çekmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki sezon 2026 Eylül-Ekim ayı gibi tiyatromuz sahnelere açılacak" diye konuştu.

Teknoloji ve tiyatro sahnede buluşuyor

Oyunda Neci ve Meci'ye sahnede robot arkadaşları Mini Ada ile yapay zeka Diji Misha eşlik ederken, çocuklar da yalnızca seyirci değil, hikayenin interaktif bir parçasına dönüşecek. Kod kırma görevleri, danslar ve interaktif oyunlarla desteklenen müzikal oyun, çocuklara eğlenirken teknolojiyle bir bağ kurma deneyimi sunacak. Problem çözme, özgün düşünme, dikkat geliştirme ve takım çalışması gibi temel becerileri destekleyen pedagojik bir yaklaşım benimseyen 'Neci'nin Diji Maceraları-3', aile, arkadaşlık, çevre gibi değerlerin önemini vurgularken, çocuklarda bir yandan da teknolojiyi bilinçli ve doğru kullanma konusunda farkındalık oluşturacak.

Sahne sanatlarında robot oyuncuları çocuklarla Türkiye'de ilk kez buluşturan "Neci'nin Diji Maceraları 3", teknolojik ve modüler sahne tasarımıyla klasik çocuk tiyatrosunun ötesine geçen yenilikçi bir görsel dünya kuruyor. Özel tasarlanan kostümler, LED ekran sistemleri, green screen uygulamaları, canlı video art kullanımları ve hareket yakalama teknolojileriyle desteklenen sahne yapısı, çocukları dijital evrenin içine taşıyan dinamik bir atmosfer oluşturuyor. Gösteride yer alan farklı yeteneklere sahip robotlar ise sahnedeki interaktif deneyimi güçlendirirken, teknoloji ve performans sanatını buluşturuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin İlk Çocuk Robot Tiyatrosu - Son Dakika

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