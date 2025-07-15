Türkiye'nin Oscar Adayı: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' - Son Dakika
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Kültür Sanat

Türkiye'nin Oscar Adayı: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'

Türkiye\'nin Oscar Adayı: \'Hemme\'nin Öldüğü Günlerden Biri\'
15.07.2025 15:10
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'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' filmi, Türkiye'nin 98. Akademi Ödülleri'nde Oscar adayı oldu.

Türkiye, 98'inci Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film' dalında Murat Fıratoğlu'nun yazıp-yönettiği 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' adlı filmle yarışacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Sinema Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, sinema alanındaki meslek birliklerinin temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Türkiye Oscar Seçim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, başvuran 14 film arasından 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' oy çokluğuyla Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlendi.

DÜNYA PRÖMİYERİNİ VENEDİK'TE YAPTI

2024 yapımı film, tarım işçisi Eyüp'ün, domates kurutma işinde emeğinin karşılığını alamadığı patronu Hemme'yi öldürmek üzere Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıktığı öfke dolu bir günlük yolculuğu konu alıyor. Filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü Murat Fıratoğlu üstlenirken, oyuncu kadrosunda yönetmenin akrabaları ve bölge halkı yer alıyor. Dünya prömiyerini 28 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen 81'inci Venedik Uluslararası Film Festivali'nin 'Orrizonti' (Ufuklar) bölümünde yapan film, burada 'Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Film, ardından 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 31'inci Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin Oscar Adayı: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri' - Son Dakika

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