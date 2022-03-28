Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyor - Son Dakika
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Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

28.03.2022 11:17

Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyorELAZIĞ Elazığ'da erkek kuaföründe çalışan ve son katıldığı yarışmada Türkiye şampiyonu olan Seyfi Şekerdağ, dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

ELAZIĞ Elazığ'da erkek kuaföründe çalışan ve son katıldığı yarışmada Türkiye şampiyonu olan Seyfi Şekerdağ, dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

16 yıldır erkek kuaförü olarak çalışan Seyfi Şekerdağ, Kütahya Belediyesinin "+1 Farkla Sizin Gibiyiz" projesi kapsamında Türkiye geneli düzenlenen erkek saç kesim yarışmasına katıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan 40 kuaföre karşı hünerlerini sergileyen Şekerdağ, dünya çapında tanınan jürilerin oylarının tamamını alarak şampiyon oldu. Türkiye şampiyonu olan Şekerdağ, şimdilerde ekim ayında katılacağı dünya şampiyonasına hazırlanıyor.

Meslek hayatına İstanbul'da başladığını belirten kuaför Seyfi Şekerdağ, "Ailevi sebeplerden dolayı Elazığ'a taşınmak zorunda kaldım. Meslek hayatımı burada sürdürüyorum. Bu işi çok çok severek yapıyorum. İnsanları güzelleştirmek benim için dünyayı güzelleştirmek gibi bir şey. Yarışmaya katılma fikri arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine oldu. Sanatımı çok beğendiklerini ve bunu değerlendirmem gerektiğini, yarışmalara katılmam gerektiğini her zaman beyan ediyorlardı. Müşterilerim tıraşımı her zaman çok beğendiklerini belirtiyorlardı. Bir yarışma olsa kesinlikle kazanırsın diyorlardı. 22 Mart'a Zahide Kocayusufoğlu'nun Kütahya Belediyesi'yle birlikte düzenlediği yarışma vardı. Türkiye geneli yaklaşık 40 kuaför katıldı. Bunların içinde çok şükür birinci oldum. Kupayı Elazığ'a getirdim" dedi.

Hedefinin ekim ayında yapılacak olan dünya şampiyonası olduğunu aktaran Şekerdağ, " Nasip ise dünya şampiyonasına katılacağım. Dünya şampiyonası yarışmasında da birincilik hedefim var. Kendime çok inanıyorum. Çünkü başarmanın tek sırrı inanmak, bunu çok iyi biliyorum. Ekim ayında düzenlenecek dünya şampiyonasındaki kupayı Türkiye'nin Elazığ şehrine getireceğiz. Çalışmalarda kendimize bir manken belirliyoruz. O mankenle anatomik olarak ilgileniyoruz. Tamamen sacın yapısıyla, kafanın kemik yapısıyla ve yüz yapısını göz önünde bulundurarak bir model çıkarmaya çalışıyoruz. Sadece tıraş olması için değil, yakıştığına inandığım şeyi veya jüri üyelerinin de gerçekten yakıştığına inandığı modellere verdiği puanlarla kupalara layık görülüyoruz. Zaten kazandığım bu kupada da Türkiye'nin çok önde gelen dünya şampiyonluğu olan kuaför arkadaşlar ve abilerimiz vardı. Jüri başkanı Bera Polatoğlu'ydu. Beytan bey ve Şaban Topcu vardı. Yani jüri üyeliğini çok üst düzey kuaförlerin yaptığı bir yarışmaydı. Lütfettiler, sağ olsunlar kupayı bize layık gördüler" diye konuştu.

Kuaföründen şampiyon olmadan önce de çok memnun olduğunu ifade eden müşteri Erkan Güler, " Yarışmaya hazırlanırken de başarısını her daim biliyorduk. Sonuçtan da hiçbir şekilde şaşırmadık. Biz kendisinden daha çok memnun olduk. Şuan buradayım emin ve profesyonel ellerdeyim. Bu meslek dalında her zaman bahtı açık olsun. Kendisini tekrar tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyor
Türkiye şampiyonu kuaför, dünya şampiyonasına hazırlanıyor

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Türkiye, Elazığ, Kuaför, Ekim, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

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