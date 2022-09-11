Bolu'da bir çift ziyaret ettiği tarihi konağın işletmecisi oldu - Son Dakika
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Bolu'da bir çift ziyaret ettiği tarihi konağın işletmecisi oldu

11.09.2022 14:46
Bolu'da bir çift ziyaret ettiği tarihi konağın işletmecisi oldu

Türkiye turuna çıktıkları sırada hayran kaldıkları Bolu'nun Mudurnu ilçesine yerleşen çift, ziyaret ettikleri tarihi konağın işletmeciliğini devraldı.

Türkiye turuna çıktıkları sırada hayran kaldıkları Bolu'nun Mudurnu ilçesine yerleşen çift, ziyaret ettikleri tarihi konağın işletmeciliğini devraldı.

Yaklaşık 3 yıl önce tatil amaçlı geldikleri Mudurnu'da tarihi Hacı Şakirler Konağı'nı ziyaret eden Onur ve Duygu Horzum çifti, ilçede bir ay kaldıktan sonra Türkiye turuna devam etti.

Aradan 3 yıl geçmesinin ardından yeniden hayran kaldıkları ilçeye dönen çift, 2,5 yaşındaki oğulları Muhammed Kemal ile burada yaşamak için Hacı Şakirler Konağı'nın işletmeciliğini devraldı.

Onur Horzum, AA muhabirine, tarihi dokusu olan ilçeyi çok sevdiklerini belirterek, "İlçede bir ay konakladık. Burada Mudurnu'yu tanımış olduk, çevredeki ilçelerden Göynük ve diğer yerlere gittik." dedi.

Yaklaşık 3 yıl boyunca Türkiye'yi dolaştıklarını anlatan Horzum, "Türkiye'nin tüm ilçelerine ve bazı köylerine giderek, doğayı, tarihi, kültürü, hepsini öğrendik. Buraya gelme nedenimiz, Mudurnu'yu çok sevdik. Tarihi konakları, doğası, kültürü olsun bizi çok etkiledi." diye konuştu.

İşletmesini devraldıkları 6 odalı Hacı Şakirler Konağı'nın 1842 yılında inşa edildiğini, yanındaki nalbantlar evinde ise 5 odasının bulunduğunu aktaran Horzum, burada 35 kişiyi misafir edebildiklerini kaydetti.

Eşi Duygu Horzum ise Mudurnu'nun doğasını, kültürünü ve değerlerini sevdikleri için tarihi konağın işletmesini devralarak burada hizmet vermeye başladıklarını anlattı.

Konakta geçmiş dönemlerde kullanılan çeşitli objeler de sergileniyor.

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Kaynak: AA

Türkiye, Mudurnu, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bolu'da bir çift ziyaret ettiği tarihi konağın işletmecisi oldu - Son Dakika

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