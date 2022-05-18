Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu

18.05.2022 23:40

- Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı, bir kısmının sağlık turizmine kazandırılması ile birlikte turizmcilerin de yeni rotası haline geldi.

- Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı, bir kısmının sağlık turizmine kazandırılması ile birlikte turizmcilerin de yeni rotası haline geldi.

Iğdır Valiliği öncülüğünde Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı'nda ziyarete açılan ve sağlık turizmine kazandırılan mağaralar kısa sürede büyük ilgi gördü. Geçen yıl haziran ayında ziyaret amaçlı açılan ve ışıklandırılması yapılan Tuz Terapi merkezi turizm ve tur firmalarının yeni rotası haline geldi. Sosyal alan çalışmalarının bir bölümünün tamamlandığı Tuz Terapi merkezi görsel olarak ilgi gördüğü gibi sağlık alanında da ilgi görüyor. Tuz Terapi merkezinin zatürre, astım, bronşit, sedef hastalığı, öksürük, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, nezle, KOAH, uyku bozuklukları, depresyon, cilt hastalıkları ve sinüzit hastalığı olan kişilerin tedavisi için olumlu sonuçlar doğurduğu öngörülmektedir.

Turist rehberliği yapan Kaan Güven, " İstanbul'da birçok misafirimi buraya getiriyorum. Özellikle Van'dan Kars'a yaptığımız rotalarda mecburi olarak bu istikameti kullandığımızdan dolayı Tuzluca Mağaraları da görülmesi gereken yerlerin başından geliyor. Sene içinde bu mağaraya birçok misafirimi getiriyorum. Buraya ilk geldiğimde burası daha turizme kazandırılmamıştı. Hala aktif bir maden olarak hizmet veriyordu. Son yıllarda turizme kazandırılınca bende birçok misafirimi buraya getirmeye başladım. Özellikle içerinin aydınlatılmasının yapılması ile burası görülmeye değer bir yer haline geldi. Buraya gelem misafirlerimin hepsi buradan çok mutlu bir şekilde ayrılıyorlar" dedi.

Tuz Terapi merkezinin gezilmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Birgül Çeliker, " Biz böyle araştırarak gezmeyi seviyoruz. Burası da yolumuzun üzeriydi. Bize buranın gezmeye değer bir yer olduğu söylendi. Bizde ondan dolayı buraya geldik. Çok güzel bir yer olduğunu internette araştırarak gördüm. Bundan dolayı da arkadaşlarım ile beraber geldik" dedi.

Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu
Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu
Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu
Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu

YORUMLAR
500
Futbol: TFF 3. Lig play-off Futbol: TFF 3. Lig play-off Nallıhan'da Sarıçalı Dağı Milli Parkı bilgilendirme toplantısı yapıldı Nallıhan'da Sarıçalı Dağı Milli Parkı bilgilendirme toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Toros Dağları, Tuzluca, Iğdır, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
23:26 Melih Gökçek, "Kim yolsuzluk yaptı diye anket yapsalar sonuç ne çıkar?" sorusunu cevapladı: Melih Gökçek
23:23 ABD Kongresi'nin Miçotakis'i alkışlamasına ilk yorum Bakan Çavuşoğlu'ndan geldi: Kimin nerede alkışlandığı önemli değil
23:21 İspanya'da taraftarlar birbirine girdi! Dev kavgada sandalyeler ve bıçaklar havada uçuştu
22:53 Putin'in en gözde silahı savaş hattında! Gidişatı değiştireceği iddia edilen "Terminatör" Ukrayna'da sahaya çıktı
22:25 Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine yönelik kaygılar masaya yatırıldı
22:22 Galatasaray, derbi sonrası yaptığı paylaşımla olay oldu! Fenerbahçeli taraftar çok sinirlenecek
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 23:48:34. #1.13#
SON DAKİKA: Tuzluca Tuz Terapi Merkezi turizmcilerin yeni rotası oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement