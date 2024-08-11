Uğur Aslan Hatay\'da konser verdi

Kültür Sanat

Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan, 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Hatay'da konser verdi.

Yayladağı eski Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleşen konserde Uğur Aslan, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Uğur Aslan'ın söylediği şarkılara festivale katılanlarda eşlik etti.

Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediyesi Başkanı Mehmet Yalçın ve Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, festivalde sahne alan Uğur Aslan'a çiçek takdim etti.

Diğer yandan yerel sanatçılar Halil İbrahim Aktaş ve Batuhan Ergüt de festival kapsamında konser verdi.