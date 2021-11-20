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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Konya'da dernek açılışına katıldı - Son Dakika

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Konya'da dernek açılışına katıldı

20.11.2021 13:59

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Konyalıların yakın zamanda ülkesinin gelenekleriyle tanışmasını dileyerek, "Bu güzel şehirde hem Konyalılar hem de Ukraynalılar geleneklerini yaşatarak çok mutlu olur.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Konyalıların yakın zamanda ülkesinin gelenekleriyle tanışmasını dileyerek, "Bu güzel şehirde hem Konyalılar hem de Ukraynalılar geleneklerini yaşatarak çok mutlu olur." dedi.

Konya Ukraynalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin açılışını gerçekleştirmek üzere kente gelen Bodnar, ilk olarak Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesisleri bahçesinde günün anısına ağaç dikim törenine katıldı.

Ardından derneğin açılışında konuşan Bodnar, kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Bodnar, Konya'da yaşayan Ukrayna vatandaşlarının da bu şekilde hissettiğini düşündüğünü ifade ederek, "Dün Konya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve diğer dostlarımızla yaptığımız görüşmelerde, aslında iki halkın bir arada yaşayarak ne kadar yakın olduğunu konuştuk. İki ülke arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanlarımızın birleşmiş olduğu yol sayesinde belli oluyor." diye konuştu.

Bu yakınlığın temelinde insanlar arasındaki iyi ilişkinin yer aldığını vurgulayan Bodnar, Ukraynalılar ve Türkler arasındaki dostane ilişkiler ve yaklaşımların bunu güçlendirdiğini anlattı.

Bodnar, derneğin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Konya Ukraynalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak, burada bir araya gelip faaliyet göstermeye hazır olmanız bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi düzeyinde Ukraynalılara sağlanan destekler için teşekkür ediyorum. Bizim de kendi açımızdan her türlü yardımı ve desteği sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün biz otelden ayrılırken arkamızdan su döktüler. Bu çok güzel bir gelenek. Umarım aynı şekilde bizim geleneklerimizle burada yaşayan Konyalılar yakın zamanda tanışır. Bu güzel şehirde hem Konyalılar hem de Ukraynalılar geleneklerini yaşatarak çok mutlu olur."

Konuşmanın ardından derneğinin açılışı için kurdele kesildi. Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, davetliler ve Konya'da yaşayan Ukraynalı aileler katıldı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Konya'da dernek açılışına katıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Konya'da dernek açılışına katıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Konya'da dernek açılışına katıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Konya'da dernek açılışına katıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Konya'da dernek açılışına katıldı

Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Ankara, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Konya'da dernek açılışına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Konya'da dernek açılışına katıldı - Son Dakika
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